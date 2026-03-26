Mighty Dogs: 0:5-Sieg – Shutout für Leon Pöhlmann
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs haben am Dienstagabend im dritten Finalspiel die passende Antwort auf die knappe Niederlage vom Sonntag gegeben. Mit einem deutlichen 0:5-Erfolg beim EHC Königsbrunn verkürzte der ERV in der Serie auf 2:1 und tankte sichtlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.
Trotz des Fehlens von Petr Pohl starteten die Schweinfurter konzentriert. Zwar hatten die Gastgeber in den ersten zehn Minuten leichte optische Vorteile und einen Pfostenschuss durch Hugo Turcotte zu verzeichnen, doch die Defensive der Mighty Dogs stand sicher. In der 10. Minute belohnte Collin Freibert die Bemühungen: Mit seinem ersten Saisontor traf er von der blauen Linie präzise in den Winkel zur 0:1-Führung.
Vorentscheidung im zweiten Drittel
Im Mittelabschnitt bauten die Mighty Dogs ihre Führung konsequent aus, während Torhüter Leon Pöhlmann, der einen glänzenden Tag erwischte, sämtliche Chancen der Pinguine vereitelte.
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0:2: Josef Dana nutzte einen Puckgewinn nach gut einer halben Stunde für einen abgeklärten Treffer.
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0:3: Nur zwei Minuten später erhöhte Nils Melchior nach Vorarbeit der dritten Reihe, woraufhin Königsbrunn den Torhüter wechselte.
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0:4: Kurz vor der zweiten Pause sorgte Arturs Homjakovs für die Vorentscheidung gegen sichtlich konsternierte Gastgeber.
Souveräner Abschluss und ein Shutout
Das letzte Drittel begann mit einem Überzahltor durch Alex Diel, der nach Zuspiel von Kristers Donins zum 0:5 verwertete. Während das Spiel sportlich entschieden war, sorgte ein schweres Foul von Stefan Rodrigues für einen Aufreger: Er stieß Collin Freibert von hinten gegen das Torgestänge und erhielt dafür eine verdiente Spieldauerdisziplinarstrafe.
Die Mighty Dogs ließen in der verbleibenden Zeit nichts mehr anbrennen. Besonders erfreulich: Leon Pöhlmann hielt seinen Kasten bis zum Ende sauber und belohnte seine starke Leistung mit einem Shutout. Damit ist die Serie wieder vollkommen offen.
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