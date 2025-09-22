Mighty Dogs: 3:1 Erfolg gegen Ligakonkurrent Amberg
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt haben ihr drittes Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten Amberg mit 3:1 gewonnen. Die Mannschaft, die durch Neuzugang Kevin Adam und U17-Spieler Chilian Kleuker verstärkt wurde, zeigte über weite Strecken eine motivierte und spielstarke Leistung. Besonders der Amberger Schlussmann David Kubik verhinderte eine höhere Niederlage für sein Team.
Bereits in der ersten Minute erspielten sich die Mighty Dogs die erste Großchance. Nach fünf Minuten war es dann soweit: Dzerods Alksnis zog im Powerplay von der blauen Linie ab, und Alex Asmus fälschte die Scheibe zur 1:0-Führung ab. Amberg tat sich schwer, doch durch ein Unterzahl-Tor nach einem Foul an ihrem Angreifer gelang ihnen der Ausgleich zum 1:1. Der Treffer verhalf Amberg zu etwas besserem Spiel, doch die Schweinfurter zogen ihr konzentriertes Spiel weiter durch.
Ins zweite Drittel starteten die Schweinfurter mit einer fast zweiminütigen Überzahl. Die Gäste kamen nun etwas besser ins Spiel und es entwickelte sich ein Auf und Ab. Beide Torhüter, auf Schweinfurter Seite erst Leon Pöhlmann und später der eingewechselte Benny Roßberg, konnten sich mehrfach auszeichnen und hielten ihr Tor sauber. Kurz vor Ende des Drittels stellte Alex Asmus die Führung wieder her, indem er eine geniale Vorarbeit von Josef Dana nutzte und in Unterzahl das 2:1 erzielte.
Auch im letzten Drittel blieben die Mighty Dogs spielbestimmend. Nach einer Lattentrefferchance und weiteren vergebenen Möglichkeiten sorgte Kristers Donins kurz vor Spielende für die Entscheidung. Er schickte Ilya Zheltakov auf die Reise, der die Amberger Abwehr auf sich zog und den querlaufenden Tomas Cermak bediente, der zum 3:1-Endstand traf.
