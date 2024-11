Mighty Dogs: 5:1 Niederlage gegen den EHC Klostersee

SCHWEINFURT / KLOSTERSEE – Zum vorletzten Hinrundenspiel reisten die Mighty Dogs vom ERV Schweinfurt zum EHC Klostersee. Beide Mannschaften gingen mit dem Ziel in die Partie, nach einem enttäuschenden Wochenende wieder Punkte zu sammeln. Für die Gastgeber, die mit lediglich 13 Zählern in die Begegnung starteten, war es eine Gelegenheit, vor heimischem Publikum zu glänzen.

Bereits im ersten Drittel dominierten die Hausherren. Nach nur fünf Minuten eröffnete Daniel Groh den Spielstand mit seinem ersten Treffer im Seniorenbereich. Weitere Tore von Hilger und Eibl schraubten das Ergebnis auf einen verdienten 3:0-Pausenstand. Die Mighty Dogs fanden zunächst keinen Zugriff auf das Spiel, was auch durch doppelte Unterzahl erschwert wurde.

Im zweiten Drittel zeigten die Schweinfurter eine verbesserte Leistung. Trotz guter Ansätze, insbesondere im Powerplay, gelang es ihnen nicht, den Grafinger Schlussmann Steinhauer zu überwinden. Mit einem unveränderten Spielstand von 3:0 ging es in die letzte Pause.

Das Schlussdrittel begann verheißungsvoll für den ERV. Ein abgefälschter Schuss von Dylan Hood durch Yannis Steffens brachte den Anschlusstreffer zum 3:1. Chancen, wie die von Nils Melchior, ließen die Mighty Dogs jedoch ungenutzt. In den Schlussminuten entschieden die Gastgeber die Partie durch zwei weitere Tore von Käfer. Ein Empty-Net-Treffer zum 5:1-Endstand besiegelte die Niederlage der Schweinfurter.

Die Mighty Dogs fanden sich in einer kämpferischen Partie oftmals einen Schritt zu spät und konnten sich gegen die kompakt stehenden Grafinger nicht entscheidend durchsetzen. Im Anschluss an die Begegnung sorgte die Leistung offenbar für Diskussionsbedarf in der Kabine, weshalb der Pressesprecher Danny Erk die Pressekonferenz leitete.

Das nächste Heimspiel der Mighty Dogs findet am Sonntag, den 01.12.2024, um 18 Uhr im Icedome gegen die Sharks vom ESC Kempten statt. Fans dürfen sich auf eine spannende Partie freuen, in der die Schweinfurter versuchen werden, auf heimischem Eis wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden.