Mighty Dogs: 6:1 Heimsieg gegen Waldkraiburg bringt aktuell Platz 5

SCHWEINFURT – Nachdem die Mighty Dogs am Freitag einen Punkt aus der Partie gegen Miesbach entführen konnten, stand nun die zumindest nominell größte Herausforderung der restlichen Vorrunde auf dem Programm. Doch dass man gegen die Topteams der Bayernliga bestehen kann, zeigte die Mannschaft um Kapitän Dylan Hood schon mehrfach.

Der Zweitplatzierte der Bayernliga, die Löwen vom EHC Waldkraiburg, reisten nach Schweinfurt. Deren Kader war jedoch etwas dezimiert, während die Mighty Dogs erneut aus dem Vollen schöpfen konnten. So gelang, was im Vorfeld vielleicht niemand in dieser Deutlichkeit erwartet hatte: ein souveräner Auftritt über 60 Minuten wurde durch eine geschlossene Mannschaftsleistung zu einem 6:1-Sieg und damit dem aktuell 5. Platz in der Bayernliga.

Die Schweinfurter Jungs starteten mit mächtig Druck ins Spiel, und schon ab der ersten Minute zeigte sich die Marschrichtung des Abends eindeutig – die Gäste unter Druck setzen und mit Willensstärke zu drei Punkten kommen. Schon nach knapp zwei Minuten konnte im letzten Moment noch ein Waldkraiburger Verteidiger die Scheibe von der Linie kratzen, die Mighty Dogs drängten auf ein Tor. Eine weitere große Chance hatte Lukas Krumpe auf der Kelle, der den Puck an den Pfosten setzte. Nach knapp 10 Minuten war es dann endlich soweit, und Dylan Hood brachte mit seinem Tor den brodelnden Icedome zum ersten Mal zum Beben. Dem EHC gelang es zwar, zwischenzeitlich einzelne Akzente im Angriff zu setzen, aber der ERV gab das Spiel nie aus der Hand. In der 16. Spielminute ließ Tomas Cermak mit einem präzisen Handgelenksschuss das Tor zum 2:0 folgen.

Die Gäste steckten den Kopf jedoch nicht in den Sand und ließen eine kurze Phase folgen, in der sie sich im Schweinfurter Drittel festsetzen konnten, doch konzentrierte Abwehr und ein gut aufgelegter Roßberg im Tor sicherten die Null auf der Spieluhr. Kurz vor Abpfiff liefen Petr Pohl und Tomas Cermak zum Angriff an, doch der Pass von Pohl kam leider nicht an.

Auch ins zweite Drittel starteten die Jungs um das Trainerduo Semjon Bär und Tomas Kubalik mit viel Power, die die Gäste nur mit zwei Fouls stoppen konnten – doppelte Überzahl für den ERV war die Folge, und Cermak nutzte die Gunst der Stunde, um zum 3:0 zu erhöhen. In einfacher Überzahl hätte Ewald einen Schuss von der blauen Linie beinahe ins Tor abgefälscht, doch Lode im Kasten der Löwen war zur Stelle und parierte. Einen Schreckmoment gab es dann zur Mitte des Spiels: Philipp Faulhaber wurde zu Fall gebracht und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie – nach kurzem Check mit dem Sanitäter konnte er das Eis verlassen. Für Waldkraiburg bedeutete dies jedoch eine 5-minütige Unterzahlsituation, aus der der ERV diesmal allerdings kein Kapital schlagen konnte. Eine Konterchance der Löwen konnte Lukas Krumpe mit großem Einsatz vereiteln, als er dem enteilten Stürmer nachspurtete und gerade rechtzeitig mit dem Schläger zur Stelle war, um den Abschluss zu verhindern. Erstmals in eigener Unterzahl zeigten Alex Asmus und Kevin Heckenberger eine starke Vorstellung, als sie sich lange Zeit im gegnerischen Drittel festspielen konnten und damit wichtige Zeit von der Uhr nahmen, während gleichzeitig sogar Torchancen daraus entstanden. Die Löwen taten sich derweil schwer, sich das Powerplay zu Nutze zu machen. Kurz vor Abpfiff erhöhte Leo Ewald mit seinem Treffer dann auf 4:0, und die Mannschaft verließ unter großem Applaus das Eis.

Das letzte Drittel glich einem Blitzstart für Waldkraiburg, denn nach nur 17 Sekunden verwandelte Philipp Lode einen Abpraller zum 4:1-Anschluss – viel mehr ging dann allerdings für die Gäste nicht mehr. Nachdem Daniel Hora in der 51. Minute für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde, brandete erneuter Jubel durch den Schweinfurter Icedome, denn Krumpe verwertete einen Abpraller von Lode und netzte unter großem Jubel zum 5:1 ein. Nur zwei Minuten später wurde es erneut laut, denn Tomas Cermak tankte sich durch die Waldkraiburger Defensive und legte im letzten Moment in den Slot, wo Pohl die Scheibe zum 6:1 in die Maschen schickte. Anschließend drückte der ERV nochmals mit aller Kraft auf Tore – selbst in eigener Unterzahl, als Kevin Heckenberger zum Alleingang ansetzte und Zimmermann nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte. Trotz des schon deutlichen Ergebnisses kämpfte das Team unermüdlich um jeden Puck, und die drei Punkte blieben damit mehr als verdient in Schweinfurt.

Damit befinden sich die Mighty Dogs zwei Spiele vor Ende der Vorrunde auf dem fünften Tabellenplatz, und damit voll auf Kurs in Richtung Playoffs. In den nächsten beiden Spielen warten dann am kommenden Freitag, den 24.01. um 20 Uhr der EHC Klostersee im Icedome, bevor das letzte Vorrundenspiel am darauffolgenden Sonntag, den 26.01. gegen die Sharks vom ESC Kempten geht. Die Playoffplätze sind zum Greifen nah!