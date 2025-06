Mighty Dogs: Alexander Diel kommt mit Gardemaßen in die Verteidigung

SCHWEINFURT – Der zweite Neuzugang der MIGHTY DOGS steht fest: Alexander Diel verstärkt ab sofort die Defensive des Bayernligisten. Der 26-jährige Verteidiger bringt mit knapp zwei Metern Körpergröße und rund 100 Kilogramm Gardemaße mit, die im modernen Eishockey gerade in der Abwehr von enormem Wert sind.

Diel ist kein unbeschriebenes Blatt: Seine ersten Einsätze im Seniorenbereich absolvierte der Linksschütze bei den Eisbären Regensburg, einem aktuellen DEL2-Team. Anschließend führte ihn sein Weg über den Höchstadter EC zum EV Pegnitz, wo er drei Jahre lang als Stammspieler aktiv war – darunter ein Jahr in der Bayernliga und zwei Spielzeiten in der Landesliga. Dort zeigte er nicht nur defensiv seine Qualitäten, sondern konnte auch offensiv Akzente setzen.

Gerald Zettner, sportlicher Leiter der Mighty Dogs, freut sich über den Neuzugang:

„Mit Alex wollen wir mit seiner Größe und körperbetonten Spiel die notwendige Robustheit in die Defensive bringen. Als 1. Reihe Verteidiger in Pegnitz wird er auch keine Schwierigkeiten in der Bayernliga haben.“

Auch Alexander Diel selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in SCHWEINFURT:

„Nach den Gesprächen mit dem Trainerteam um Semjon Bär und Sergej Waßmiller sowie mit den Verantwortlichen des Vereins hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Die sportlichen Ziele und die Perspektive für die Zukunft haben mich überzeugt. Es war für mich ein großer Anreiz, wieder eine Liga höher zu spielen und mich dort zu beweisen.“

Er beschreibt sich selbst als soliden, kampfstarken Verteidiger:

„Ich sehe mich als defensiv orientierten Verteidiger, der sich nicht zu schade ist, die Drecksarbeit zu machen. In den letzten beiden Spielzeiten konnte ich aber auch offensiv Punkte sammeln – das liegt sicher auch am gewachsenen Selbstvertrauen. Trotzdem steht für mich der Teamerfolg immer an erster Stelle.“

Der Wechsel zu den Mighty Dogs bedeutet für Diel auch eine Rückkehr in ein bekanntes Umfeld. Der Icedome ist ihm aus früheren Gastspielen mit dem EVP bereits vertraut:

„Ich war wirklich positiv überrascht von der Atmosphäre und den Fans. Jetzt freue ich mich umso mehr, diese Unterstützung auf unserer Seite zu wissen.“

Mit Alexander Diel gewinnt der Kader der Schweinfurter Mighty Dogs nicht nur an Größe, sondern auch an Erfahrung, Biss und Teamgeist – Attribute, die in der bevorstehenden Saison Gold wert sein können.