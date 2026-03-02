Mighty Dogs bauen Halbfinal-Führung nach erneutem Krimi aus
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs haben am Sonntagabend auch das zweite Halbfinalspiel gegen den HC Landsberg für sich entschieden und führen in der Best-of-Five-Serie nun mit 2:0. In einer hochdramatischen Partie vor großer Kulisse am Lech setzten sich die Schweinfurter Kufencracks nach Penaltyschießen durch.
Nach einem frühen 0:2-Rückstand im ersten Drittel bewies die Mannschaft von Trainer Tomas Kubalik Moral. Kristers Donins verkürzte noch vor der ersten Pause in Überzahl auf 1:2, bevor Tomas Cermak im zweiten Spielabschnitt den verdienten Ausgleich erzielte. Im Schlussdrittel drehte Arturs Homjakovs die Partie zunächst komplett zugunsten der Gäste, doch Landsberg gelang lediglich 32 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit der bittere Ausgleich zum 3:3.
Nach einer torlosen Verlängerung musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Während Leon Pöhlmann im Schweinfurter Gehäuse entscheidende Paraden zeigte, behielten Tomas Cermak und schließlich Petr Pohl die Nerven und verwandelten ihre Versuche sicher zum Auswärtssieg. Damit haben die Mighty Dogs bereits am nächsten Spieltag die Chance, den Einzug ins Finale der Bayernliga-Playoffs perfekt zu machen.
