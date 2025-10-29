Mighty Dogs bezwingen Devils Ulm in Wahnsinns-Partie
SCHWEINFURT – In einem spektakulären Topspiel der Eishockey-Bayernliga besiegten die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt am Sonntagabend vor über 1.100 Zuschauern im Icedome die Devils Ulm/Neu-Ulm mit 9:8 (6:2, 1:4, 2:2). Mit diesem torreichen Erfolg bleiben die Mighty Dogs weiterhin ungeschlagen, mussten jedoch erstmals in dieser Saison einem Rückstand hinterherlaufen.
Torreiche Drittel
Die Partie begann rasant: Topscorer Tomas Cermak traf in Überzahl zur frühen 1:0-Führung. Trotz der zwischenzeitlichen Anschlüsse der Gäste (Synek 7. Min.; Slavicek) stellte Schweinfurt durch Ilya Zheltakov (2), Petr Pohl (2) und Georg Pinsack den 6:2-Pausenstand her.
Im zweiten Drittel zeigten die Devils eine starke Aufholjagd und verkürzten durch Tore von Nöss, Synek und Der (Powerplay) auf 6:5. Nach einer Auszeit von Trainer Waßmiller traf Kevin Heckenberger zum 7:5, doch Ulm kam durch Rudkovski erneut heran – 7:6 nach 40 Minuten.
Krimi im Schlussabschnitt
Im Schlussdrittel glichen die Devils durch Synek (Powerplay) zum 7:7 aus. Maximilian Rieger brachte Ulm in der 47. Minute sogar mit 7:8 in Führung. Damit gerieten die Mighty Dogs erstmals in dieser Saison in Rückstand. Die Antwort kam jedoch postwendend: Ilya Zheltakov glich 41 Sekunden später zum 8:8 aus.
Die Entscheidung fiel zwei Minuten vor Schluss: Tomas Cermak sorgte mit seinem Treffer zum 9:8 für den umjubelten Sieg und ließ den Icedome beben.
Das Rückspiel gegen die Devils, die als Viertelfinalgegner aus der Vorsaison bereits bekannt waren, findet am 21. Dezember in Ulm statt.
