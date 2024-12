Mighty Dogs: Der harte Kampf wird am Ende nicht belohnt

Am Freitagabend, 27.12.2024, war die Bühne im Schweinfurter Icedome angerichtet für ein packendes Spiel der Eishockey Bayernliga. Vor einer stimmungsvollen Kulisse empfingen die Mighty Dogs die Devils Ulm. Neben den heimischen Fans sorgten auch die mitgereisten Anhänger der Devils für eine großartige Atmosphäre. Am Ende konnten die Gäste einen knappen Sieg und drei wichtige Punkte mitnehmen.

Spielverlauf

Die Mighty Dogs starteten wie gewohnt stark und kontrollierten in den ersten Minuten die Partie. Allerdings hielt die Defensive der Devils stand, und nach zwölf Minuten nutzte Wirz eine der ersten Chancen zur 1:0-Führung für die Gäste. Doch Petr Pohl egalisierte noch im ersten Drittel mit einem kraftvollen Schuss zum 1:1. Neben den Toren zeigten sich beide Mannschaften kämpferisch und lieferten sich immer wieder hitzige Duelle.

Im zweiten Drittel beruhigte sich das Spielgeschehen zunächst, und beide Teams konzentrierten sich mehr auf ihr spielerisches Können. In der 30. Minute brachte Kapitän Dylan Hood die Mighty Dogs mit einem präzisen Schuss verdient in Führung. Trotz vereinzelter Strafen blieb es bis zur Drittelpause beim 2:1 für die Hausherren.

Im letzten Drittel erzielten die Devils schnell den Ausgleich durch Podesva, als die Mighty Dogs in Unterzahl spielten. Das entscheidende Tor fiel schließlich in der 55. Minute, als Danzer einen Abpraller zum 3:2-Endstand verwerten konnte. Die letzten Minuten des Spiels wurden von zahlreichen Strafen überschattet, darunter ein Faustkampf zwischen Kevin Heckenberger und Julian Tischendorf, der beiden Spielern eine 5+Spieldauerstrafe einbrachte.

Nach dem Spiel

Die Partie endete nicht nur mit einer knappen Niederlage für die Mighty Dogs, sondern auch mit weiteren Disziplinarstrafen, die das Team am Sonntag in Landsberg personell schwächen werden. Dennoch gab es nach Spielschluss ein Highlight: die Versteigerung der Ugly-Xmas-Jerseys. Besonders das Trikot von Dylan Hood erzielte mit 1800 € einen Rekordpreis, was großen Applaus bei den Fans auslöste.