Mighty Dogs: Der Kampf um die Playoffs geht weiter

SCHWEINFURT – Schon im Vorfeld der Partie zwischen den Mighty Dogs und dem EHC Klostersee war klar, dass es ein spannendes Duell werden würde.

Während die Schweinfurter mit einem Sieg einen festen Playoffplatz sichern wollten, kämpften die Gäste aus Grafing um den Verbleib außerhalb der Abstiegsrunde. Am Ende setzten sich die Gäste mit 2:4 durch, womit sie die Pre-Playoffs erreichten, während die Mighty Dogs weiter auf Schützenhilfe hoffen müssen.

Ein dynamisches erstes Drittel

Beide Teams starteten mit hohem Einsatz in die Partie. Bereits nach vier Minuten brachte Petr Pohl die Mighty Dogs mit einem Solo in Führung, was den gut gefüllten Icedome in Jubel versetzte. Doch die Antwort des EHC Klostersee ließ nicht lange auf sich warten: Walz glich nach einem schnellen Angriff aus. Trotz weiterer Chancen blieb es nach dem ersten Drittel beim 1:1.

Zweites Drittel: Emotionen und Strafzeiten

Das zweite Drittel war von intensiven Szenen geprägt. Ein Handgemenge zwischen Nils Melchior und Baumhackl führte zu Spieldauerstrafen für beide Spieler. Finn Teubner sorgte mit einem abgefälschten Schuss für die erneute Führung der Mighty Dogs, doch ein Penalty von Quinlan brachte den erneuten Ausgleich. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste einen Fehler im Aufbau der Schweinfurter und gingen durch Kaller mit 2:3 in Führung.

Entscheidung im Schlussabschnitt

Im letzten Drittel wurde das Spiel durch eine doppelte Überzahl zugunsten des EHC Klostersee entschieden. Quinlan erhöhte auf 2:4, während die Mighty Dogs trotz einiger Chancen nicht mehr zurückkamen. Strafen, darunter eine 5+Spieldauerstrafe für Dylan Hood, erschwerten das Aufbäumen der Schweinfurter zusätzlich.

Blick auf das Saisonfinale

Das letzte Vorrundenspiel der Bayernliga-Saison führt die Mighty Dogs am Sonntag nach Kempten. Mit einem Sieg gegen die Sharks und Schützenhilfe aus Miesbach könnte der direkte Einzug in die Playoffs noch gelingen. Anpfiff ist um 17:30 Uhr.