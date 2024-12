Mighty Dogs: Doppelter Dreierpack bringt drei Punkte

SCHWEINFURT – Nach der Niederlage am vergangenen Freitag in Grafing erwartete die Mighty Dogs am Sonntag eine schwierige Aufgabe: Die Zweitplatzierten der Bayernliga, die Sharks vom ESC Kempten, traten im Schweinfurter Icedome zum letzten Hinspiel der Saison 2024/2025 an.

Die Mighty Dogs präsentierten sich in beeindruckender Form und sicherten sich mit einem 7:5-Erfolg die Punkte. Herausragend waren die Leistungen der Kontingentspieler Dylan Hood und Tomas Cermak, die jeweils drei Tore und drei Assists zum Sieg beitrugen.

Bereits zu Spielbeginn war spürbar, dass die Mighty Dogs mit einer anderen Einstellung aufs Eis gingen. Anders als in den vergangenen Spielen gab es kein frühes Gegentor, und die Schweinfurter Defensive zeigte sich deutlich konzentrierter. Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem die Sharks trotz guter Chancen keinen Treffer erzielen konnten, brachten die Mighty Dogs im zweiten Abschnitt mehr Energie ins Spiel.

Tomas Cermak eröffnete in der 21. Minute das Torfestival mit einem kraftvollen Schuss im Powerplay. Dylan Hood und Petr Pohl legten wenig später nach und sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Cermak war erneut entscheidend beteiligt, als er den vierten Treffer vorbereitete, bevor Kempten kurz vor der zweiten Pause durch Rau auf 4:1 verkürzte.

Im letzten Drittel wurde es noch einmal spannend. Die Sharks kamen früh auf 4:2 heran, doch Schweinfurt reagierte prompt: Cermak und Hood erhöhten den Spielstand trotz weiterer Gegentreffer von Kempten kontinuierlich. Eine hektische Schlussphase, in der die Gäste durch Powerplay-Tore und Auszeiten versuchten, das Spiel zu drehen, entschied schließlich Tomas Cermak mit einem Treffer aus dem neutralen Drittel zum Endstand von 7:5.

Nach drei sieglosen Partien konnten die Mighty Dogs endlich wieder einen verdienten Sieg feiern, der vor allem durch die starke Leistung der Schlüsselspieler Hood und Cermak ermöglicht wurde.