Mighty Dogs: Dreierpack und eine geschlossene Mannschaftsleistung bringen drei Punkte beim bayerischen Meister

KÖNIGSBRUNN – Die Mighty Dogs Schweinfurt haben am Freitagabend einen überraschenden und umkämpften Auswärtssieg gegen den bayerischen Meister EHC Königsbrunn eingefahren. Schon vor Spielbeginn gab es erfreuliche Nachrichten für die Fans: Topscorer Tomas Cermak, der mitgereist war, zeigte einmal mehr seine Klasse und spielte eine entscheidende Rolle beim 6:3-Erfolg der Mighty Dogs.

Der EHC Königsbrunn startete, wie erwartet, druckvoll ins Spiel, doch die Schweinfurter Abwehr um Torhüter Benny Roßberg hielt stand. Mitte des ersten Drittels begannen die Mighty Dogs, ihre Chancen zu suchen, und wurden prompt belohnt: Dylan Hood brachte sein Team mit einem Powerplay-Tor in Führung, bevor Alex Asmus und Tomas Cermak mit sehenswerten Treffern das Ergebnis bis zur ersten Pause auf 3:0 hochschraubten.

Die Gastgeber kamen im zweiten Drittel mit Wut im Bauch zurück und drängten auf den Anschluss. Tim Bullnheimer gelang es schließlich, nach starker Vorarbeit von Mika Reuter, auf 1:3 zu verkürzen. Doch Petr Pohl stellte nach einem Konter den alten Abstand wieder her, bevor kurz vor Drittelende ein unglückliches Gegentor das 2:4 markierte.

Das letzte Drittel bot Spannung pur. Tomas Cermak erzielte mit einem Schlagschuss im Powerplay das 5:2 für die Mighty Dogs, bevor Luca Szegedin die Gastgeber erneut heranbrachte. Besonders dramatisch wurde es sechs Minuten vor Schluss, als die Mighty Dogs eine 5-gegen-3-Unterzahlsituation überstehen mussten. Dank eines überragenden Benny Roßberg und einer kämpferischen Defensive hielten sie ihren Vorsprung. Tomas Cermak machte mit seinem dritten Treffer des Abends – einem Empty-Net-Goal – alles klar.

Mit diesem Sieg klettern die Mighty Dogs auf Tabellenplatz neun und dürfen weiter auf die Teilnahme an den Pre-Play-Offs hoffen. Am Sonntag empfangen sie den ERSC Amberg im heimischen Icedome, in einem Spiel, das aufgrund der engen Tabellensituation immense Bedeutung hat. Die Bayernliga 2024/2025 bleibt spannend und verspricht weiterhin dramatische Duelle.