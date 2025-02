Mighty Dogs: Dreimal Bares zum 1:6 Sieg in Ulm

ULM/NEU-ULM – Mighty Dogs melden sich eindrucksvoll zurück: 6:1-Sieg gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm

Im dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals trafen die Mighty Dogs Schweinfurt am Freitagabend erneut auf die Devils Ulm/Neu-Ulm. Begleitet von einem Doppeldecker-Fanbus und rund 150 mitgereisten Schweinfurter Anhängern stand die Mission klar fest: Den Anschluss in der Best-of-Seven-Serie herstellen und das Momentum auf die eigene Seite ziehen. Mit Ausnahme von Lukas Krumpe und Yannis Steffens waren alle Spieler an Bord, und die Stimmung im Ulmer Stadion war bereits vor Anpfiff aufgeheizt – beste Voraussetzungen für einen mitreißenden Eishockey-Abend.

Schwieriger Start und späte Offensive im ersten Drittel

Zu Beginn der Partie hatten die Gastgeber den besseren Start. Rund um Martin Podesva und Dominik Synek kamen die Devils mehrfach gefährlich vor das Schweinfurter Tor, doch die Defensive der Mighty Dogs stand stabil und ließ keine zwingenden Chancen zu. In der zwölften Spielminute vergab Valentin Dér eine gute Möglichkeit, als sein Abschluss knapp am Tor vorbeirauschte. Gegen Ende des Drittels fanden die Mighty Dogs besser ins Spiel und konnten offensive Akzente setzen, doch es blieb beim 0:0 zur ersten Drittelpause.

Rasanter Start und Aufholjagd im zweiten Drittel

Kaum aus der Kabine gekommen, gingen die Devils nach nur 17 Sekunden in Führung: Julian Tischendorf musste nach einer Vorlage von Martin Podesva und Dominik Synek nur noch ins leere Tor einschieben – 1:0 für Ulm/Neu-Ulm. Doch die Mighty Dogs blieben unbeeindruckt und schlugen nur eineinhalb Minuten später zurück: Lucas Kleider schickte den Puck vor das Tor, Pavel Bares reagierte blitzschnell und glich zum 1:1 aus.

Der Ausgleich brachte sichtbaren Rückenwind, und der ERV Schweinfurt drehte die Partie innerhalb weniger Minuten: Collin Freibert traf mit einem Distanzschuss zum 1:2, und Pavel Bares fälschte einen Schuss von Faulhaber unhaltbar zum 1:3 ab. Die Devils kamen noch einmal gefährlich vor das Schweinfurter Tor, doch Torhüter Roßberg blieb standhaft und sicherte die Führung zur zweiten Drittelpause.

Offensivrausch und klare Verhältnisse im Schlussdrittel

Zu Beginn des letzten Drittels nutzten die Mighty Dogs ihre Überzahl konsequent aus: Pavel Bares erzielte seinen dritten Treffer an diesem Abend und erhöhte auf 1:4. Kurz darauf traf Petr Pohl nach einer Vorlage von Tomas Cermak zum 1:5, bevor er mit einem kraftvollen Direktschuss den 1:6-Endstand markierte.

Sieg und Anschluss in der Serie

Mit einem überzeugenden 6:1-Sieg melden sich die Mighty Dogs eindrucksvoll in der Viertelfinalserie zurück und stellen den Anschluss zum Serienstand von 2:1 her. Schon am kommenden Sonntag wollen sie vor heimischem Publikum den Ausgleich schaffen. Anpfiff ist um 18 Uhr, der Einlass ab 17 Uhr. Ein frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da eine große Kulisse erwartet wird. Tickets sind sowohl online als auch an der Abendkasse verfügbar. Mit Online-Tickets können beide Eingänge genutzt werden, Abendkasse gibt es nur am Haupteingang.