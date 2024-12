Mighty Dogs: Dritter Sieg und zweiter Shutout in Folge

PEISSENBERG – Knappe fünf Stunden Busfahrt lagen hinter den Mighty Dogs aus Schweinfurt, als sie eines ihrer weitesten Auswärtsspiele vor Heiligabend antraten.

Die Partie gegen die Peissenberg Miners versprach bereits im Vorfeld viel Spannung: In der Tabelle lagen beide Teams nur durch einen Punkt getrennt. Trotz einiger Krankheitsfälle in der Woche konnte der ERV Schweinfurt mit vollem Kader antreten, während bei den Gastgebern Lyndenn Pastachak verletzungsbedingt fehlte. Am Ende setzte sich der ERV mit einem späten Treffer 0:1 durch, nicht zuletzt dank einer überragenden Leistung von Torhüter Benni Roßberg, der erneut ein Shutout feierte.

Erstes Drittel:

Die Mighty Dogs starteten offensiv in die Partie und hatten früh zwei gute Chancen, die der Peissenberger Schlussmann Xaver Nagel entschärfen konnte. Nach zwei Minuten spielte Schweinfurt erstmals in Überzahl, konnte daraus jedoch keinen Nutzen ziehen. Im Gegenteil: Die Miners kamen mehrfach gefährlich vor das Schweinfurter Tor, doch Benni Roßberg bewahrte mit starken Paraden die Null. Auch die erste Unterzahl des ERV überstanden die Gäste schadlos, sogar mit einer Konterchance durch Dylan Hood. In den letzten Minuten des Drittels erhöhten die Mighty Dogs den Druck. Ein 2-auf-1-Angriff hätte beinahe die Führung gebracht, doch der Puck blieb hinter Nagel liegen. Auch Peissenberg setzte in Überzahl noch einen Schuss an den Pfosten. Nach 20 intensiven Minuten blieb es beim 0:0.

Zweites Drittel:

Das Mitteldrittel begann mit einem weiteren Powerplay für Schweinfurt, das jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb. Die Partie wurde zunehmend körperbetonter, was zu mehreren Strafen auf beiden Seiten führte. Besonders in der 32. Minute geriet das Spiel ins Stocken, als die Schiedsrichter nach einem Handgemenge längere Zeit über die Vergabe der Strafen diskutierten. Die Mighty Dogs gingen zwar mit einem Powerplay aus der Situation hervor, konnten aber erneut keinen Nutzen daraus ziehen. Beide Teams zeigten eine starke Defensivarbeit und verhinderten durch konsequentes Abwehrverhalten größere Chancen des Gegners. Fünf Minuten vor der zweiten Pause kombinierte sich die Schweinfurter erste Reihe beinahe zur Führung, doch Nagel hielt das Tor der Gastgeber sauber. So blieb es auch nach zwei Dritteln beim torlosen Unentschieden.

Drittes Drittel:

Im Schlussabschnitt setzte sich das enge und kampfbetonte Spiel fort. Beide Mannschaften störten sich gegenseitig effektiv und ließen nur wenige größere Chancen zu. Nils Melchior hatte nach einem präzisen Aufbaupass eine gute Gelegenheit, doch Nagel war erneut nicht zu überwinden. Eine Unterzahlsituation meisterte das Team von Semjon Bär und Tomas Kubalik souverän, und Melchior sorgte mit einem weiteren Alleingang für offensive Entlastung. Die Entscheidung fiel schließlich fünf Minuten vor Schluss: Lukas Krumpe schickte von der blauen Linie einen Schuss in Richtung Tor, den Petr Pohl unhaltbar ins Netz abfälschte.

Mit diesem knappen 0:1-Erfolg sicherten sich die Mighty Dogs wichtige drei Punkte und feierten einen gelungenen Abschluss des Auswärtswochenendes. Torhüter Benni Roßberg glänzte erneut mit einer makellosen Leistung und trug entscheidend zum Erfolg bei.