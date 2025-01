Mighty Dogs: Ein echter Krimi in Miesbach

SCHWEINFURT / ROSSMARKT – Es war alles angerichtet für einen packenden Eishockeyabend in der Bayernliga. Die Mighty Dogs Schweinfurt und der TEV Miesbach lieferten sich im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs ein hochspannendes Duell. Nur zwei Punkte trennten die beiden Mannschaften in der Tabelle, und die Bedeutung jedes Punktes war deutlich spürbar.

Ein dynamischer Start ins Spiel

Vor knapp 15 mitgereisten Schweinfurter Fans und über 200 Zuschauern im Livestream startete das Spiel intensiv. Tomas Cermak, der nach einer krankheitsbedingten Pause ins Team zurückkehrte, sorgte früh für Furore und setzte die Miesbacher Defensive unter Druck. Bereits in der Anfangsphase zeigte die Schweinfurter Offensive ihre Stärke. Nach einer Strafzeit gegen die Gastgeber nutzte die erste Powerplay-Reihe des ERV eine Gelegenheit eiskalt: Cermak brachte die Mighty Dogs mit einem präzisen Schlagschuss verdient in Führung. Ein zweiter Treffer lag kurz darauf in der Luft, doch ein Pfostenschuss von Lucas Kleider verhinderte das 0:2, und so ging es mit einer knappen Führung in die erste Pause.

Ein offener Schlagabtausch im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel ging es auf beiden Seiten hoch her. Der TEV drängte früh auf den Ausgleich, kam in der 22. Minute durch März gefährlich nah heran, doch dessen Schuss traf nur die Latte. Schweinfurt blieb gefährlich, konnte jedoch trotz guter Chancen – unter anderem durch Cermak und Melchior – keinen weiteren Treffer erzielen. Torhüter Leon Pöhlmann zeigte auf Schweinfurter Seite eine starke Leistung und verhinderte mehrfach den Ausgleich, während sich die Defensive tapfer in die Schüsse der Miesbacher warf. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb es nach 40 Minuten beim knappen 0:1.

Drama im letzten Drittel und in der Overtime

Im Schlussdrittel spitzte sich die Partie weiter zu. Schweinfurt verteidigte energisch, doch eine Strafzeit fünf Minuten vor Ende brachte die Wende: Miesbach nutzte die Überzahl und glich durch einen abgefälschten Treffer von Bergmann aus. Die Gastgeber drängten danach auf den Sieg, doch Pöhlmann hielt die Mighty Dogs mit mehreren Paraden im Spiel. Auch Cermak zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch Lehr im Miesbacher Tor nicht überwinden. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit sorgte eine Auseinandersetzung zwischen Grabmeier und Pinsack für eine kurze Unterbrechung.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Overtime. Nach einer ersten Großchance für Schweinfurt konterte Miesbach erfolgreich: Svoboda erzielte nach einem schnellen Angriff den 2:1-Siegtreffer und sicherte den Gastgebern den Extrapunkt.

Fazit

Die Mighty Dogs zeigten trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung und nahmen zumindest einen Punkt mit nach Hause. In einem intensiven und hart umkämpften Spiel entschieden am Ende Kleinigkeiten – und ein wenig Glück auf Seiten der Miesbacher. Mit Blick auf die verbleibenden Spiele bleibt der Kampf um die Playoffs spannend wie selten.