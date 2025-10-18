Auto IU

Mighty Dogs feiern starken Heimspielauftakt gegen Schongau mit 6:0

Foto: Mighty Dogs
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt feierten im ersten Heimspiel der Bayernliga-Hauptrunde einen überzeugenden 6:0-Sieg gegen die EA Schongau Mammuts. Vor großer Kulisse und einer eindrucksvollen Choreografie gelang den Schweinfurtern dank einer Leistungssteigerung im zweiten Drittel ein Kantersieg, bei dem Torhüter Leon Pöhlmann sein erstes Shutout erzielte.

Das erste Drittel war intensiv, wobei Tomas Cermak in der 18. Minute die 1:0-Führung für Schweinfurt erzielte. Die Vorentscheidung fiel im zweiten Drittel, als ein Spieler der Gäste eine Spieldauerstrafe kassierte. Die Mighty Dogs nutzten die folgende fünfminütige Überzahl konsequent: Josef Dana traf zum 2:0, und kurz darauf erhöhte Kristers Donins auf 3:0.

Im Schlussabschnitt ließen die Schweinfurter nichts mehr anbrennen und bauten die Führung durch Tomas Cermak (4:0), Josef Dana (5:0) und Ilya Zheltakov (6:0) weiter aus.

Das nächste Spiel führt die Mighty Dogs am Sonntag zum Liganeuling nach Burgau. Das nächste Heimspiel im Icedome findet am Sonntag, den 26. Oktober, um 18:00 Uhr gegen die Devils des VfE Ulm/Neu-Ulm statt.

