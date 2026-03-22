Auto IU

Mighty Dogs: Finalauftakt geht an Königsbrunn

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026
Mighty Dogs: Finalauftakt geht an Königsbrunn
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

KÖNIGSBRUNN / SCHWEINFURT – Erstmals seit der Saison 2011/2012 stehen die Mighty Dogs wieder im Finale um die bayerische Meisterschaft. Im ersten Spiel der Serie mussten sich die Schweinfurter beim routinierten EHC Königsbrunn mit 1:4 geschlagen geben, wobei die Hausherren ihre Chancen in den entscheidenden Phasen konsequenter nutzten.

Vor einer Kulisse mit zahlreichen mitgereisten Schweinfurter Fans entwickelte sich von Beginn an eine faire Partie auf Augenhöhe. Nach dem frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Tobias Baader antwortete Tomas Cermak prompt mit dem Ausgleich zum 1:1. Trotz gewonnener Spielanteile und guter Gelegenheiten durch Arturs Homjakovs und Collin Freibert ging Königsbrunn durch Rückkehrer Marco Sternheimer noch vor der ersten Pause erneut in Führung.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Im weiteren Verlauf zeigten die Mighty Dogs eine starke offensive Leistung, scheiterten jedoch wiederholt am glänzend aufgelegten EHC-Schlussmann Vajs. Königsbrunn nutzte die Schweinfurter Drangphasen für effektive Nadelstiche und erhöhte durch Lion Stange und Clay Ellerbrock bis zum Ende des zweiten Drittels auf 4:1. Im Schlussabschnitt blieb Leon Pöhlmann, der für Benny Roßberg eingewechselt wurde, ohne Gegentor, doch die Defensive der Pinguine ließ keine weitere Ergebniskorrektur mehr zu.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Statistik zum Spiel:

  • Tore: 1:0 Baader, 1:1 Cermak, 2:1 Sternheimer, 3:1 Stange, 4:1 Ellerbrock.

  • Kader: Schweinfurt ohne Pavel Bares und Kevin Adam.

  • Torwartwechsel: Pöhlmann für Roßberg im letzten Drittel.

Die Mighty Dogs bereiten sich nun auf das nächste Spiel vor, um in der Finalserie zurückzuschlagen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026

Mehr

Gesichter des Ehrenamtes: Eman AlKhateb baut Brücken zwischen Kulturen

Gesichter des Ehrenamtes: Eman AlKhateb baut Brücken zwischen Kulturen

22. März 2026
Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

22. März 2026
Pkw-Aufbruch und Sachbeschädigung im Landkreis Haßberge

Pkw-Aufbruch und Sachbeschädigung im Landkreis Haßberge

22. März 2026
Verkehrsunfall am Heubacher Kreuz – Zeugen nach Ampel-Kollision gesucht

Verkehrsunfall am Heubacher Kreuz – Zeugen nach Ampel-Kollision gesucht

22. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)