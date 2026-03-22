Mighty Dogs: Finalauftakt geht an Königsbrunn
KÖNIGSBRUNN / SCHWEINFURT – Erstmals seit der Saison 2011/2012 stehen die Mighty Dogs wieder im Finale um die bayerische Meisterschaft. Im ersten Spiel der Serie mussten sich die Schweinfurter beim routinierten EHC Königsbrunn mit 1:4 geschlagen geben, wobei die Hausherren ihre Chancen in den entscheidenden Phasen konsequenter nutzten.
Vor einer Kulisse mit zahlreichen mitgereisten Schweinfurter Fans entwickelte sich von Beginn an eine faire Partie auf Augenhöhe. Nach dem frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Tobias Baader antwortete Tomas Cermak prompt mit dem Ausgleich zum 1:1. Trotz gewonnener Spielanteile und guter Gelegenheiten durch Arturs Homjakovs und Collin Freibert ging Königsbrunn durch Rückkehrer Marco Sternheimer noch vor der ersten Pause erneut in Führung.
Im weiteren Verlauf zeigten die Mighty Dogs eine starke offensive Leistung, scheiterten jedoch wiederholt am glänzend aufgelegten EHC-Schlussmann Vajs. Königsbrunn nutzte die Schweinfurter Drangphasen für effektive Nadelstiche und erhöhte durch Lion Stange und Clay Ellerbrock bis zum Ende des zweiten Drittels auf 4:1. Im Schlussabschnitt blieb Leon Pöhlmann, der für Benny Roßberg eingewechselt wurde, ohne Gegentor, doch die Defensive der Pinguine ließ keine weitere Ergebniskorrektur mehr zu.
Statistik zum Spiel:
-
Tore: 1:0 Baader, 1:1 Cermak, 2:1 Sternheimer, 3:1 Stange, 4:1 Ellerbrock.
-
Kader: Schweinfurt ohne Pavel Bares und Kevin Adam.
-
Torwartwechsel: Pöhlmann für Roßberg im letzten Drittel.
Die Mighty Dogs bereiten sich nun auf das nächste Spiel vor, um in der Finalserie zurückzuschlagen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!