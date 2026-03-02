Mighty Dogs gewinnen Halbfinalkrimi in der Overtime
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In einem dramatischen Auftakt der Best-of-7-Serie gegen den HC Landsberg haben die Mighty Dogs am Freitagabend einen 4:3-Sieg nach Verlängerung gefeiert. Vor einer großartigen Kulisse im Icedome erzwang der ERV erst 1,7 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich und sicherte sich in der Overtime den ersten Punkt im Halbfinale.
Die Partie startete perfekt für die Hausherren, als Arturs Homjakovs bereits nach 34 Sekunden zur Führung traf. Nach dem Ausgleich durch Landsberg im zweiten Drittel brachte Dzerods Alksnis Schweinfurt in Überzahl erneut in Front, doch der HCL glich noch vor der Pause aus. Im Schlussabschnitt gingen die Gäste erstmals in Führung, woraufhin die Mighty Dogs lange vergeblich gegen das gegnerische Bollwerk anliefen. Erst als Coach Waßmiller den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, gelang Homjakovs in der allerletzten Sekunde der viel umjubelte 3:3-Ausgleich.
In der fälligen Verlängerung behielten die Schweinfurter die Nerven. Nach einer Vorlage von Petr Pohl erzielte Tomas Cermak den entscheidenden Siegtreffer zum 4:3. Bereits am Sonntagabend um 19:00 Uhr steht das zweite Spiel der Serie in Landsberg an, zu dem der Fanclub Schweinfurter Plärrdeifel einen Bus organisiert.
Das nächste Heimspiel im Schweinfurter Icedome findet am Freitag, den 6. März, um 20:00 Uhr statt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!