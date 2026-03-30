Mighty Dogs gleichen Finalserie aus: Furioser Heimsieg im Icedome
SCHWEINFURT – Mit einer beeindruckenden Leistung vor heimischer Kulisse haben die Mighty Dogs am Freitagabend die Finalserie gegen den EHC Königsbrunn ausgeglichen. Nach dem deutlichen Auswärtserfolg unter der Woche knüpfte die Mannschaft von Kapitän Kevin Heckenberger nahtlos an die starke Form an und feierte einen verdienten 5:3-Sieg, womit in der Serie nun ein 2:2-Gleichstand herrscht.
Von der ersten Minute an ließen die Hausherren keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Besonders die dritte Formation der Schweinfurter sorgte früh für Begeisterung im Icedome. Nachdem Pavel Bares zunächst noch am gegnerischen Goalie scheiterte, eröffnete Collin Freibert kurz darauf mit einem Schuss von der blauen Linie den Torreigen zum 1:0. Nur 24 Sekunden später erhöhte Arturs Homjakovs auf 2:0, bevor Tomas Cermak in der 8. Minute sogar das 3:0 markierte und die Gäste zu einer frühen Auszeit zwang.
Dominanz und Effizienz im Mittelabschnitt
Auch nach dem ersten Seitenwechsel blieben die Mighty Dogs am Drücker. Erneut war es die dritte Reihe, die für Jubel sorgte: Georg Pinsack traf aus kurzer Distanz zum 4:0. Trotz einer vergebenen Penalty-Chance durch Kristers Donins blieb Schweinfurt spielbestimmend. Die Gäste aus Königsbrunn fanden erst gegen Ende des Drittels besser in die Partie und nutzten in der 36. Minute eine Unachtsamkeit im Slot zum 4:1-Anschlusstreffer durch Bullnheimer.
Spannende Schlussphase und Serienausgleich
Im letzten Drittel mobilisierte Königsbrunn noch einmal alle Kräfte. Durch einen Konter von Marco Sternheimer verkürzten die Gäste auf 4:2 und erhöhten den Druck merklich. Die Mighty Dogs hielten jedoch in mehreren Unterzahlsituationen konzentriert dagegen.
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Vorentscheidung: Sechs Minuten vor dem Ende nutzte Arturs Homjakovs eine Überzahl nach nur 13 Sekunden zum erlösenden 5:2.
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Anschluss: Fast im Gegenzug markierte Sternheimer zwar das 5:3, doch weitere Treffer ließen die Schweinfurter nicht mehr zu.
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Serienstand: Mit diesem Heimsieg ist die Serie nun wieder vollkommen offen.
Am Ende brachten die Mighty Dogs den Vorsprung souverän über die Zeit. Das Momentum liegt nach zwei Siegen in Folge nun aufseiten der Schweinfurter, die mit viel Selbstvertrauen in das nächste Duell gehen können.
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