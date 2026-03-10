Mighty Dogs: Halbfinalkrimi bleibt offen: Serie zwischen Schweinfurt und Landsberg wieder ausgeglichen
SCHWEINFURT – Im vierten Halbfinalspiel der Serie gegen die Riverkings des HC Landsberg mussten sich die Mighty Dogs am Sonntagabend vor über 2.000 Zuschauern knapp mit 2:3 geschlagen geben. Trotz einer kämpferischen Leistung und der Unterstützung von über 100 mitgereisten Fans gelang es dem ERV nicht, den Matchball zu verwandeln, sodass die Serie nun wieder ausgeglichen ist.
Nach einem frühen Rückstand und einer überstandenen doppelten Unterzahl im ersten Drittel kämpften sich die Schweinfurter im zweiten Spielabschnitt zurück. Dzerods Alksnis erzielte in Überzahl den Ausgleich, und auch die erneute Führung der Gastgeber konterte Josef Dana kurz vor der zweiten Pause zum 2:2. Im Schlussdrittel erhöhte Landsberg jedoch nochmals den Druck. Ein verhängnisvoller Puckverlust im eigenen Drittel ermöglichte den Riverkings rund drei Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand.
Durch diesen Sieg der Landsberger steht es in der „Best-of-Five“-Serie nun 2:2 unentschieden. Die endgültige Entscheidung über den Einzug ins Finale fällt somit im alles entscheidenden fünften Spiel vor heimischer Kulisse.
Das allesentscheidende Derby findet am kommenden Dienstag statt:
Dienstag, 10. März 2026
20:00 Uhr
Icedome Schweinfurt
