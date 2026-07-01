Mighty Dogs holen Dimitri Litesov zurück nach Schweinfurt – Routinier unterschreibt für zwei Jahre

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SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs haben einen prominenten Neuzugang für die kommende Bayernliga-Saison vorgestellt. Dimitri Litesov kehrt nach zwölf Jahren an die Willi-Kaidel-Straße zurück und wechselt von den Höchstadt Alligators zum Vizemeister der Bayernliga. Der erfahrene Angreifer unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.

Litesov ist in Schweinfurt kein Unbekannter. Bereits zwischen 2012 und 2014 lief der Stürmer für die Mighty Dogs in der Oberliga Süd auf und sammelte in 81 Spielen starke 67 Scorerpunkte. Zuvor hatte er nach seiner Ausbildung beim Kölner EC mehrere Jahre für die Fischtown Pinguins in der damaligen 2. Bundesliga gespielt. Zudem absolvierte er 2008 vier Einsätze für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

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Nach seiner ersten Zeit in Schweinfurt wechselte Litesov zum Deggendorfer SC, wo er fünf Spielzeiten verbrachte und 2018 die Meisterschaft der Oberliga Süd sowie den Aufstieg in die DEL2 feiern konnte. Es folgten eine Saison bei den Starbulls Rosenheim und anschließend fünf Jahre bei den Höchstadt Alligators. Damit bringt der Angreifer nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung aus der zweiten und dritten deutschen Spielklasse mit.

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Sportlicher Leiter Gerald Zettner freut sich über die Rückkehr des Routiniers. Bereits seit 2024 habe man in engem Austausch gestanden, da Litesovs Sohn im Nachwuchs der Mighty Dogs aktiv ist. Mit seiner Erfahrung und Qualität werde der Stürmer eine wichtige Rolle in der jungen Mannschaft übernehmen. Dass sich Litesov direkt für zwei Jahre an den Verein gebunden habe, wertet Zettner als großes Vertrauen in den eingeschlagenen Weg.

Auch der Rückkehrer selbst blickt voller Vorfreude auf sein Comeback. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er seit seiner ersten Zeit in Schweinfurt in Würzburg, wodurch der Wechsel auch privat gut passe. Der Kontakt zum Verein sei in den vergangenen Jahren nie ganz abgerissen. Wann immer es möglich gewesen sei, habe er Spiele der Mighty Dogs im Icedome verfolgt. Für ihn sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, noch einmal das Trikot der Schweinfurter zu tragen.

Neben der Personalie kündigten die Mighty Dogs auch das zweite Sommerfest des ERV Schweinfurt an. Dieses findet am 4. Juli ab 14 Uhr auf dem Gelände des Rollhockeys statt. Besucher erwartet ein Nachmittag mit Grillangeboten, Kaffee und Kuchen sowie einer Tombola mit zahlreichen Preisen.

Der aktuelle Kader für die Bayernliga-Saison 2026/27 umfasst in der Verteidigung Lucas Kleider, Lukas Krumpe, Renars Dzerods Alksnis und Kristers Donins. Im Sturm stehen derzeit Nils Melchior, Tomas Cermak, Josef Dana, Pavel Bares, Tomas Pribyl und Neuzugang Dimitri Litesov unter Vertrag. Als weitere Neuzugänge wurden bislang Tomas Pribyl vom ESC Haßfurt sowie Dimitri Litesov verpflichtet. Den Verein verlassen haben Petr Pohl, Arturs Homjakovs, Konstantin Melnikow, Steffen Helmle und Moritz Schlick.