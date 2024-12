Mighty Dogs: Keine Punkte gegen effektive Riverkings

LANDSBERG – Mighty Dogs unterliegen Riverkings in umkämpftem Spiel

Mit einem stark dezimierten Kader und unterstützt von knapp 30 mitgereisten Schweinfurter Fans reisten die Mighty Dogs am vergangenen Wochenende zum HC Landsberg. Trotz eines überzeugenden ersten Drittels und einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mussten sich die Schweinfurter am Ende mit 6:4 geschlagen geben. Strafen und individuelle Fehler machten letztlich den Unterschied.

Die Ausgangslage war für den ERV Schweinfurt alles andere als optimal. Neben den gesperrten Spielern Kevin Heckenberger und Philipp Faulhaber sowie den fehlenden Leistungsträgern Benni Roßberg und Daniel Herzog standen mit Hood, Cermak und Krumpe drei gesundheitlich angeschlagene Spieler im Aufgebot. Dennoch zeigte das Team um Torhüter Leon Pöhlmann im ersten Drittel eine starke Leistung. Dank eines Powerplay-Treffers von Nils Melchior und einem cleveren Abschluss von Petr Pohl ging der ERV mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Im zweiten Drittel erhöhten die Gastgeber den Druck, was vor allem durch eine Umstellung der Landsberger Reihen begünstigt wurde. Der HC Landsberg nutzte Schweinfurter Fehler eiskalt aus, darunter ein Fehlpass, der zum 1:2-Anschlusstreffer führte. Kurz vor der zweiten Pause gelang den Riverkings der Ausgleich zum 2:2.

Das Schlussdrittel begann erneut vielversprechend für die Mighty Dogs, die durch Bares nach Vorlage von Steffens wieder in Führung gingen. Doch Landsberg konterte postwendend mit dem erneuten Ausgleich. Ein schnelles Powerplay-Tor der Gastgeber brachte schließlich die Wende. In den letzten Minuten musste Schweinfurt noch zwei weitere Treffer hinnehmen, bevor Petr Pohl mit seinem zweiten Tor des Abends den Endstand von 6:4 markierte.

Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft Kampfgeist bis zum Schluss, konnte jedoch die entscheidenden Fehler nicht kompensieren. Nach zwei intensiven und punktlosen Spielen richten die Mighty Dogs ihren Fokus nun auf die kommenden Partien. Am Freitag, den 03. Januar 2025, steht ein Auswärtsspiel in Buchloe an, bevor am Sonntag der EC Pfaffenhofen im heimischen Icedome empfangen wird.