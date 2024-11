Mighty Dogs: Knappe Niederlage gegen den TEV

SCHWEINFURT – TEV Miesbach besiegt Mighty Dogs in hart umkämpftem Spiel mit 4:2

In einem spannenden Eishockeyspiel konnte der TEV Miesbach am Ende die besseren Chancen nutzen und sich gegen die Mighty Dogs Schweinfurt durchsetzen. Trotz der Ladies Night und einer lautstarken Kulisse gelang es den Schweinfurtern nicht, an die Erfolge des vergangenen Wochenendes anzuknüpfen.

Das erste Drittel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Besonders Schweinfurts Nils Melchior hatte früh eine gute Chance, doch der starke Gästetorwart Philip Lehr verhinderte den Treffer. Kurz vor der Pausensirene gelang Miesbachs Benedikt Pölt der Führungstreffer zum 0:1.

Im zweiten Drittel dominierten die Mighty Dogs das Spielgeschehen, doch der letzte Pass oder Abschluss wollte nicht gelingen. Stattdessen nutzte Stefan Kuhn eine seltene Gelegenheit und erhöhte für die Gäste auf 0:2. Trotz weiterer Angriffe blieb der TEV durch den überragenden Lehr im Tor standhaft, und es ging ohne weiteren Treffer in die zweite Pause.

Im letzten Drittel keimte Hoffnung auf, als Petr Pohl auf Vorlage von Dylan Hood den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Antwort der Gäste ließ nur eine Minute auf sich warten, als Bitomsky das 1:3 markierte. Zwar brachte Nils Melchior die Mighty Dogs mit dem 2:3 wieder heran, aber ein Puckverlust im neutralen Drittel führte zum entscheidenden 2:4 durch Grabmaier.

Am kommenden Sonntag, den 24. November, treten die Mighty Dogs in Waldkraiburg gegen die Löwen an. Anpfiff ist um 17:15 Uhr.



