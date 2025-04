Mighty Dogs: Lukas Krumpe bleibt ebenfalls zwei weitere Jahre beim ERV

SCHWEINFURT – Gute Nachrichten für die Mighty Dogs und ihre Fans: Verteidiger Lukas Krumpe bleibt dem ERV gleich für zwei weitere Jahre erhalten. Damit setzt der Verein in der Bayernliga auf Kontinuität in der Defensive – und auf einen Spieler, der in seiner ersten Saison am Main nicht nur sportlich, sondern auch menschlich voll überzeugt hat.

Der gebürtige Rosenheimer durchlief die Nachwuchsschule der Starbulls Rosenheim und sammelte erste Erfahrung im Seniorenbereich beim Herforder EV in der Oberliga Nord. Dort kam er in zwei Spielzeiten auf knapp 90 Einsätze. Zur Saison 2023/24 wechselte der heute 23-Jährige nach Schweinfurt und entwickelte sich rasch zu einem echten Publikumsliebling.

Mit Einsatzfreude, Kampfgeist und einem ausgeprägten Offensivdrang – fünf Tore und 17 Vorlagen – war Krumpe maßgeblich an der direkten Playoff-Qualifikation beteiligt. Umso bitterer war sein krankheitsbedingter Ausfall in der entscheidenden Saisonphase. Die Viertelfinalserie konnte der Linksschütze nur noch von der Tribüne oder über SpradeTV verfolgen.

Lukas Krumpe selbst zeigt sich trotz des frühen Saisonendes zufrieden mit seiner ersten Bayernliga-Spielzeit:

„Die Liga hat enorm an Qualität gewonnen, das hat man besonders in der Hauptrunde gemerkt. Es war eine Herausforderung, in einer jungen Mannschaft direkt Verantwortung zu übernehmen, aber wir sind zu einer echten Einheit gewachsen. Die Unterstützung der Fans und der Spirit im Team waren überragend. Ich freue mich riesig auf zwei weitere Jahre im Icedome!“

Auch die sportliche Leitung des ERV freut sich über die langfristige Entscheidung des Verteidigers. Gerald Zettner betont:

„Lukas war ein absoluter Leistungsträger, den wir gerade im Saisonfinale schmerzlich vermisst haben. Umso mehr freut es uns, dass er – trotz anderer Optionen – bei uns bleibt.“

Mit der Vertragsverlängerung von Krumpe und Nils Melchior haben die Mighty Dogs einen wichtigen Schritt in der Kaderplanung für die kommende Bayernliga-Saison gemacht. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen. Bis dahin wünscht das Team allen Fans eine erholsame Sommerpause – und freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im Icedome.