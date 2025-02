Mighty Dogs: Niederlage gegen Ulm

ULM – Im Playoff-Viertelfinale Spiel 4 standen die Schweinfurter Mighty Dogs vor einer entscheidenden Herausforderung: Nach der Niederlage am Sonntag gegen die Devils aus Ulm liegt die Serie nun bei 3-1 zugunsten der Gäste.

Damit haben die Ulmer im morgigen Spiel den Matchpuck auf ihrer Seite – jede weitere Niederlage bedeutet das Ausscheiden aus den Playoffs für den ERV. Der Anpfiff in Ulm ist für 20 Uhr angesetzt.

Die Stimmung im Schweinfurter Icedome war dennoch großartig, besonders da die neue LED-Videowand ihre Premiere feierte und nach über 30 Jahren die alte Stadionuhr ablöste. Doch der Abend begann mit einem Rückschlag: Nach einem druckvollen Start der Mighty Dogs nutzte Bohumil Slavicek einen Abpraller von Benedict Roßberg und brachte die Devils in Führung. Damit geriet der anfängliche Schwung der Schweinfurter ins Stocken, während die Gäste immer besser ins Spiel fanden. Im Powerplay nutzten die Ulmer einen Fehler im Aufbau der Mighty Dogs aus und erhöhten auf 0:2.

Im zweiten Drittel konnte der ERV keine Wende einleiten. Stattdessen bauten die Devils ihre Führung durch Treffer von Simon Klingler und Valentin Dér auf 0:4 aus. Trotz eines Timeouts des Schweinfurter Trainerteams und einzelner Chancen, wie durch Tomas Cermak, gelang kein Anschlusstreffer. Im Gegenteil: Stefan Rodrigues traf zum 0:5.

Im letzten Drittel wechselten die Mighty Dogs den Torhüter: Leon Pöhlmann ersetzte Roßberg und zeigte direkt mehrere starke Paraden, besonders in doppelter Unterzahl. Alex Asmus brachte dann endlich den ersten Treffer für Schweinfurt und verkürzte auf 1:5. Doch Ulm schlug zurück: Slavicek traf erneut und erhöhte auf 1:6. Nils Melchior gelang schließlich noch der Treffer zum 2:6, doch der ERV konnte das Spiel nicht mehr drehen.

Am Dienstag heißt es nun „do or die“ für die Mighty Dogs. Sollten sie gewinnen, gäbe es am Freitag, den 21. Februar, um 20 Uhr ein weiteres Heimspiel in Schweinfurt. Bei einer Niederlage endet die Saison, und die Pressekonferenz zur Serie würde direkt nach dem Spiel stattfinden. Noch ist nichts verloren – die Hoffnung auf ein weiteres Heimspiel bleibt bestehen.