Mighty Dogs: Nils Melchior verlängert seinen Vertrag

SCHWEINFURT – Seit nun vier Jahren trägt Nils Melchior das Trikot der Mighty Dogs und gehört mit seinen erst 23 Jahren bereits zu den erfahrenen Spielern im Team. Zur Saison 2021/2022 wechselte der gebürtige Haßfurter von den Young Roosters Iserlohn (DNL) an den Main und konnte von Beginn an überzeugen. In seiner ersten Spielzeit sammelte er starke 34 Scorerpunkte in 38 Spielen.

In seiner dritten Saison musste der Stürmer eine schwere Verletzung verkraften und konnte in der Hauptrunde nur zwölf Spiele bestreiten. Auch in der Abstiegsrunde war sein Einsatz zunächst fraglich, doch dank eines optimalen Heilungsverlaufs kehrte er rechtzeitig für die letzten vier Spiele zurück – und wie! Mit vier Toren und vier Assists bewies er eindrucksvoll seine Qualitäten.

Auch in der abgelaufenen Saison war Melchior maßgeblich am Erfolg der Mighty Dogs beteiligt. Mit 14 Scorerpunkten in der Hauptrunde sowie drei Toren in den Playoffs trug er dazu bei, dass Schweinfurt nach langer Zeit wieder in der entscheidenden Saisonphase vertreten war. Kein Wunder also, dass die sportliche Leitung um Gerald Zettner erfreut über seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre ist:

„Nils ist ein zuverlässiger, konstanter und mittlerweile erfahrener Bayernliga-Spieler, der bei den Mighty Dogs nicht mehr wegzudenken ist. Wir freuen uns sehr, dass er sich gleich für zwei weitere Jahre für uns entschieden hat.“

Dass Melchior nicht nur torgefährlich ist, sondern auch Kampfgeist zeigt, bewies er am vorletzten Spieltag der Hauptrunde gegen den EHC Klostersee. In einem Duell mit Grafings Baumgartl setzte er sich durch – eine Qualität, die seinen Einsatzwillen unterstreicht.

Nils Melchior selbst über die Saison und seine Entscheidung zur Vertragsverlängerung:

„Die Saison war natürlich schon sehr nervenaufreibend für alle, da die Bayernliga sehr eng beieinander lag. Spätestens ab der Rückrunde war Verlieren verboten! Gleichzeitig hat es aber auch viel Spaß gemacht, solch wichtige Spiele spielen zu dürfen. Dass wir am Ende die direkte Qualifikation für die Playoffs erreicht haben, zeigt mir, dass man hier in Schweinfurt noch einiges erreichen kann!

Auf jeden Fall war es ein tolles Gefühl, den Icedome mit über 1000 Zuschauern so voll und laut zu erleben – ohne dass Haßfurt der Gegner war! Darauf freue ich mich auch schon in der neuen Saison. Aber jetzt genießen wir erst mal die Sommerpause, bevor wir uns alle wieder ab September sehen werden.“