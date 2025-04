Mighty Dogs: Pavel Bares trägt weiterhin Weiss-Blau

SCHWEINFURT – Erneut erfreuliche Nachrichten für die Fans der Mighty Dogs: Der 22-jährige Tscheche Pavel Bares bleibt dem ERV auch in der kommenden Saison treu und geht damit in seine dritte Spielzeit in der Bayernliga. Der Stürmer verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und wird sowohl auf dem Eis als auch abseits davon weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Bares kam zur Abstiegsrunde der Saison 2023/2024 vom Landesligisten ESV Vilshofen nach Schweinfurt und absolvierte seither 35 Pflichtspiele im Trikot der Mighty Dogs. Dabei sammelte er 16 Scorerpunkte und bewies nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Qualitäten.

Denn neben seiner Rolle in der ersten Mannschaft ist Pavel Bares auch als Nachwuchstrainer tätig – und das mit großem Engagement und Begeisterung. Gerade bei den jüngsten Spielern genießt er großes Ansehen und ist aus dem Trainerstab kaum mehr wegzudenken.

Auch bei den Fans ist der sympathische Stürmer beliebt. Seine leidenschaftliche Spielweise, gepaart mit Einsatz und Spielfreude, hat ihm schnell einen festen Platz in den Herzen des Anhangs gesichert.

Pavel Bares zur Vertragsverlängerung:

„Die letzte Saison war voller Höhen und Tiefen, aber insgesamt bewerte ich sie als positiv. Die Stimmung in der Kabine war klasse und wir haben als Team auch in schwierigen Phasen zusammengehalten. Für mich persönlich war es besonders, dass wir die Playoffs erreicht haben – vor allem der Auswärtssieg in Kempten bleibt unvergessen. Es war schade, dass im Viertelfinale Schluss war, aber ich bin überzeugt, dass wir kommende Saison wieder angreifen. Ich freue mich außerdem darauf, mich noch mehr im Nachwuchsbereich einzubringen – das macht mir großen Spaß und ist mir sehr wichtig!“

Auch sportlich war die Verlängerung für die Verantwortlichen eine klare Entscheidung, wie Gerald Zettner, sportlicher Leiter der Mighty Dogs, betont:

„Pavel hat sich sowohl spielerisch als auch körperlich stark weiterentwickelt und eine richtig gute Playoff-Runde gespielt. Er bringt sich zu 100 Prozent ein – auf dem Eis und im Nachwuchs, wo ihn die Kinder sehr schätzen.“

Damit nimmt der Kader für die Bayernliga-Saison 2025/2026 weiter Form an. Auch wenn das erste Bully der neuen Saison noch ein paar Monate entfernt ist, laufen die Vorbereitungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Die Fans dürfen sich also schon jetzt auf die nächste Eiszeit mit Pavel Bares im Dogs-Trikot freuen.