Mighty Dogs Petr Pohl verlängert um ein weiteres Jahr

SCHWEINFURT – Vergangene Saison als Sensationstransfer den Fans vorgestellt, kann man die Vertragsverlängerung mit dem deutsch-tschechischen Angreifer durchaus ebenfalls als kleine Sensation betrachten. Der 38-jährige Petr Pohl kam vor einem Jahr vom damaligen Bayernligameister TSV Erding an den Main und zählte in der Spielzeit 2024/25 zu den herausragenden Scorern der Liga: Mit 56 Scorerpunkten in 28 Hauptrundenspielen – im Schnitt also zwei Punkte pro Spiel – landete er auf Rang 6 der ligaweiten Scorerliste.

Insgesamt bringt es Pohl mittlerweile auf 45 Bayernligaeinsätze und satte 90 Punkte, was seine Konstanz unterstreicht. Doch nicht nur in der Bayernliga hat er sich einen Namen gemacht. Auch in höheren Ligen sammelte der Stürmer reihenweise Erfahrung: 189 Spiele in Tschechiens höchster Spielklasse, 218 Einsätze in der DEL sowie 97 Spiele in der DEL2 ergeben beeindruckende 315 Profispiele auf hohem Niveau.

Neben seiner Scorerqualität ist für Petr Pohl vor allem eines entscheidend: die Familie. Sie spielte auch bei der Entscheidung für eine weitere Saison in Schweinfurt eine große Rolle.

„Ich denke, unsere Saison war insgesamt eine gute Saison und ich hoffe, unsere Fans konnten diese genießen. Aber es war auch eine harte Saison, vor allem der Start der Hauptrunde. Als Mannschaft haben wir uns aber gesteigert und konnten die Playoffs erreichen. Da sich auch meine Familie hier in Schweinfurt wohlfühlt, war die Entscheidung dann schnell gefallen – auf eine weitere Saison als Mighty Dog“, so Pohl.

Aktuell weilt der Routinier mit seiner Familie im sonnigen Florida, wo er sich bereits gezielt auf die kommende Spielzeit vorbereitet. Dass er sich nicht auf seinen bisherigen Erfolgen ausruht, sondern weiter angreifen möchte, freut besonders die sportliche Leitung um Gerald Zettner.

„Petr war für uns leistungstechnisch einer der konstantesten Spieler der vergangenen Saison auf hohem Niveau. Neben seinen Leistungen auf dem Eis war er mit seiner Erfahrung für die jungen Spieler ein wichtiger Mentor. Da wir auch nächste Saison wieder mit einer jungen Mannschaft an den Start gehen werden, ist Petr mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein im Mannschaftsgebilde“, erklärt Zettner.

Mit dieser Personalie senden die Mighty Dogs ein klares Signal an die Konkurrenz: Der Umbruch wird mit Bedacht gestaltet – und zentrale Säulen wie Petr Pohl bleiben erhalten.

Kader 2025/2026:

Trainer-Duo: Sergej Waßmiller und Semjon Bär

Tor: Benny Roßberg

Verteidigung: Lukas Krumpe

Sturm: Nils Melchior, Pavel Bares, Petr Pohl

Abgänge: Leo Ewald, Finn Teubner, Daniel Herzog, Philipp Faulhaber