Mighty Dogs: Playoffs, Baby!

SCHWEINFURT/KEMPTEN – Ein wahrer Krimi mit Hollywood-Charakter spielte sich am Wochenende in der Bayernliga ab. Für die Mighty Dogs Schweinfurt stand ein Auswärtsspiel beim ESC Kempten an, bei dem es um den Einzug in die Playoffs ging.

Die Ausgangslage war klar: Ein Sieg nach 60 Minuten, idealerweise mit zwei Toren Differenz, musste her. Gleichzeitig blickten alle gespannt auf das Parallelspiel zwischen dem TEV Miesbach und den Miners Peißenberg, da dieses über die finale Platzierung entschied.

Die Mighty Dogs zeigten sich kämpferisch und gewannen ihr Spiel in Kempten mit 4:6. Doch das Zittern um die Playoffs war damit noch nicht vorbei, denn es hing alles von Miesbach ab. Am Ende reichte der 2:0-Sieg des TEV Miesbach, um Schweinfurt den sechsten Platz und damit den direkten Einzug in die Playoffs zu sichern. Die Freude war riesig, und Spieler sowie Fans feierten diesen hart erkämpften Erfolg ausgelassen.

Nach einem packenden Wochenende können die Mighty Dogs nun eine wohlverdiente Pause einlegen, während die Teams aus Peißenberg, Kempten, Landsberg und Klostersee in den Pre-Playoffs um die verbleibenden Plätze kämpfen.