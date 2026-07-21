Mighty Dogs präsentieren neuen Markenauftritt

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs haben ihre vollständig überarbeitete Corporate Identity vorgestellt und schlagen damit ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Der neue Markenauftritt verbindet die traditionsreiche Geschichte des ERV Schweinfurt mit einem modernen Designsystem, das künftig alle Bereiche des Vereins – von der ersten Mannschaft bis zum Nachwuchs – unter einer gemeinsamen visuellen Identitäts vereint.

Herzstück des neuen Erscheinungsbildes ist die neu entwickelte „Hundemarke“, die aus dem bisherigen MD-Logo hervorgegangen ist. Sie wurde moderner, klarer und dynamischer gestaltet und dient künftig als verbindendes Symbol für den gesamten Verein. Das bekannte „MD“ bleibt dabei exklusiv der ersten Mannschaft vorbehalten, während das neue Design flexibel auf alle Vereinsbereiche angewendet werden kann.

Auch die bekannte Dogge wurde grundlegend überarbeitet. Das seit fast 25 Jahren bekannte Maskottchen präsentiert sich künftig in einer reduzierten grafischen Formensprache, die sowohl digital als auch im Print optimal eingesetzt werden kann. Gleichzeitig bleiben prägende Elemente der Vereinsgeschichte erhalten: Die charakteristischen Mighty-Dogs-Augen feiern ihr Comeback und sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert. Für kleinere Anwendungen wurde zusätzlich eine eigene Kopfvariante entwickelt. Erstmals erhält auch der Nachwuchs mit den „Mighty Dogs Juniors“ ein eigenes Logo.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Samstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Birne-Johannis*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Schokolade* Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Ergänzt wird der neue Markenauftritt durch eine eigens entwickelte Wortmarke. Die speziell entworfene „ERVont Weißblau Schmalschrift“ verleiht dem Vereinslogo mit ihrer markanten Neigung und klaren Formensprache Dynamik. Eine dazugehörige Schriftfamilie verbindet den industriellen Charakter Schweinfurts mit den fließenden Formen des Eishockeysports.

Auch die Farbwelt wurde weiterentwickelt. Weiß und Blau bleiben die Grundfarben des Vereins und werden künftig durch drei abgestimmte Blautöne ergänzt. Grau, Schwarz sowie dezente gelbe und rote Akzente erweitern das Farbspektrum. Das Rot steht dabei bewusst für die unterfränkische Heimat der Mighty Dogs und greift zugleich historische Elemente wie die seit Jahren getragenen roten Helme auf.

Ein weiteres zentrales Element bleibt der Vereinsclaim. Aus dem bisherigen Motto „Vereint in Weiß-Blau“ wird künftig „Vereint in Weißblau“. Die bewusst zusammengeschriebene Wortmarke soll den Zusammenhalt des gesamten Vereins – von den jüngsten Nachwuchsspielern bis zur ersten Mannschaft – symbolisieren.

Entwickelt wurde die neue Corporate Identity von Niklas Zimmermann, der den Verein seit rund 30 Jahren begleitet. Als ehemaliger Nachwuchsspieler, Spieler der ersten Mannschaft und bis heute aktiver Rollhockeyspieler brachte er seine langjährige Verbundenheit mit dem ERV Schweinfurt in die Gestaltung des neuen Markenauftritts ein.

Mit der neuen Corporate Identity schaffen die Mighty Dogs die Grundlage für einen modernen und einheitlichen Markenauftritt. Ziel ist es, die Wiedererkennbarkeit des Vereins zu stärken, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden und die Identität des ERV Schweinfurt langfristig sichtbar zu machen.