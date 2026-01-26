Mighty Dogs schließen Hauptrunde auf Platz 2 ab
SCHWEINFURT – Trotz einer starken Anfangsphase mussten sich die Mighty Dogs am vergangenen Wochenende im letzten Heimspiel der Hauptrunde den TSV Peißenberg „Miners“ mit 4:6 geschlagen geben. Vor heimischer Kulisse im Icedome erspielten sich die Schweinfurter zunächst eine vielversprechende 2:0-Führung, verloren jedoch im Mittelabschnitt zunehmend den Zugriff auf die Partie. Dennoch beendet die Mannschaft von Headcoach Sergej Waßmiller die reguläre Saison auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz und blickt nun zuversichtlich auf die bevorstehenden Playoffs.
Bereits in der dritten Minute brachte Samuel Lassan die Hausherren in Führung, ehe Renarts Alksnis kurze Zeit später auf 2:0 erhöhte. Die Miners aus Peißenberg bewiesen jedoch Moral und kämpften sich bis zur Spielmitte auf 2:3 zurück. Zwar gelang Neuzugang Konstantin Melnikow mit seinem Premierentor der zwischenzeitliche Ausgleich zum 3:3, doch die Gäste antworteten postwendend und zogen im Schlussdrittel entscheidend auf 3:6 davon. Ein später Treffer von Kristers Donins in der Schlussminute markierte lediglich den Endstand einer Partie, in der die Gäste durch hohe Laufbereitschaft und konsequentes Zweikampfverhalten überzeugten.
Trainer Waßmiller verwies nach dem Spiel auf die derzeit hohe Trainingsbelastung zur Playoff-Vorbereitung, die möglicherweise für fehlende Frische gesorgt habe. Trotz der Niederlage gegen die formstarken Oberbayern können die Mighty Dogs stolz auf eine ihrer erfolgreichsten Hauptrunden der letzten Jahre zurückblicken, in der sie sich lediglich dem Ligenprimus Königsbrunn geschlagen geben mussten. Ab sofort liegt der volle Fokus auf der Endrunde, in der das Team die gezeigten Leistungen der Saison veredeln möchte.
