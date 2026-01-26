Auto IU

Mighty Dogs schließen Hauptrunde auf Platz 2 ab

26. Januar 2026Letztes Update 26. Januar 2026
Mighty Dogs schließen Hauptrunde auf Platz 2 ab
Foto: Mighty Dogs
Sparkasse

SCHWEINFURT – Trotz einer starken Anfangsphase mussten sich die Mighty Dogs am vergangenen Wochenende im letzten Heimspiel der Hauptrunde den TSV Peißenberg „Miners“ mit 4:6 geschlagen geben. Vor heimischer Kulisse im Icedome erspielten sich die Schweinfurter zunächst eine vielversprechende 2:0-Führung, verloren jedoch im Mittelabschnitt zunehmend den Zugriff auf die Partie. Dennoch beendet die Mannschaft von Headcoach Sergej Waßmiller die reguläre Saison auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz und blickt nun zuversichtlich auf die bevorstehenden Playoffs.

Bereits in der dritten Minute brachte Samuel Lassan die Hausherren in Führung, ehe Renarts Alksnis kurze Zeit später auf 2:0 erhöhte. Die Miners aus Peißenberg bewiesen jedoch Moral und kämpften sich bis zur Spielmitte auf 2:3 zurück. Zwar gelang Neuzugang Konstantin Melnikow mit seinem Premierentor der zwischenzeitliche Ausgleich zum 3:3, doch die Gäste antworteten postwendend und zogen im Schlussdrittel entscheidend auf 3:6 davon. Ein später Treffer von Kristers Donins in der Schlussminute markierte lediglich den Endstand einer Partie, in der die Gäste durch hohe Laufbereitschaft und konsequentes Zweikampfverhalten überzeugten.

Trainer Waßmiller verwies nach dem Spiel auf die derzeit hohe Trainingsbelastung zur Playoff-Vorbereitung, die möglicherweise für fehlende Frische gesorgt habe. Trotz der Niederlage gegen die formstarken Oberbayern können die Mighty Dogs stolz auf eine ihrer erfolgreichsten Hauptrunden der letzten Jahre zurückblicken, in der sie sich lediglich dem Ligenprimus Königsbrunn geschlagen geben mussten. Ab sofort liegt der volle Fokus auf der Endrunde, in der das Team die gezeigten Leistungen der Saison veredeln möchte.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Januar 2026Letztes Update 26. Januar 2026

Mehr

Frank Firsching bleibt DGB-Chef in Unterfranken

Frank Firsching bleibt DGB-Chef in Unterfranken

26. Januar 2026
Kontrollen Main-Rhön – Fahrer berauscht oder ohne Führerschein

Kontrollen Main-Rhön – Fahrer berauscht oder ohne Führerschein

26. Januar 2026
MHV setzt sich klar durch – MHV Schweinfurt 09 vs. SG Karlstadt-Thüngersheim

MHV setzt sich klar durch – MHV Schweinfurt 09 vs. SG Karlstadt-Thüngersheim

26. Januar 2026
Psychisch auffällige Person eingewiesen

Psychisch auffällige Person eingewiesen

26. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)