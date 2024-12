Mighty Dogs: Shutout zum zweiten 6-Punkte Wochenende

SCHWEINFURT – Nach dem beeindruckenden und konzentrierten Sieg gegen den amtierenden Meister Königsbrunn gingen die Mighty Dogs motiviert in das zweite Spiel des Wochenendes.

Im kleinen Derby gegen die Wild Lions vom ERSC Amberg hatten sie etwas gutzumachen, nachdem das Hinspiel nach zwei Vorbereitungssiegen mit einer bitteren 1:4-Niederlage endete. Mit einer starken Mannschaftsleistung und einem überragenden Benny Roßberg im Tor konnten die Schweinfurter dieses Mal jedoch überzeugen und schickten die Gäste mit einem klaren 4:0 zurück nach Amberg. Damit sicherte sich das Team die volle Punkteausbeute an diesem Wochenende.

Ein Blitzstart und zwei Powerplay-Tore im ersten Drittel

Das Derby begann rasant, und Tomas Cermak nutzte bereits in der Anfangsphase einen Aufbaufehler der Gäste. Er setzte Petr Pohl perfekt in Szene, der zur 1:0-Führung traf. Die Partie war im ersten Drittel von intensiven Szenen geprägt. Nach einem Stockcheck gegen Leo Ewald musste Wittor früh auf die Strafbank, was Alex Asmus mit einem Powerplay-Treffer zum 2:0 bestrafte. Trotz Chancen der Wild Lions, darunter ein gefährlicher Angriff in der 10. Minute, hielt die Schweinfurter Defensive stand. Ein weiteres starkes Powerplay der Mighty Dogs führte schließlich zum dritten Treffer: Nach mehreren Versuchen von Dylan Hood verwandelte dieser schließlich den Assist von Cermak sicher zum 3:0.

Zweites Drittel: Defensive Stärke und ein weiterer Treffer

Im zweiten Abschnitt kontrollierten beide Teams ihre Emotionen besser, und die Mighty Dogs präsentierten sich weiterhin als kompakte Einheit. Sie überstanden zwei Unterzahlsituationen souverän und hielten die Wild Lions effektiv vom Tor fern. In einer weiteren Überzahlsituation schlug der ERV erneut zu: Nach Vorarbeit von Georg Pinsack und Dylan Hood erzielte Kevin Heckenberger, frisch zurück nach einer Verletzungspause, sein erstes Tor und erhöhte auf 4:0. Kurz vor Ende des Drittels hätte Tomas Cermak beinahe noch einen weiteren Treffer erzielt, landete jedoch statt des Pucks im Tor.

Torhüter Roßberg hält die Null im Schlussabschnitt

Im letzten Drittel hatten beide Mannschaften Chancen, doch die Torhüter verhinderten weitere Treffer. Besonders Roßberg im Schweinfurter Tor glänzte, als er mehrfach gefährliche Schüsse der Wild Lions entschärfte. Vier Minuten vor Schluss mussten die Mighty Dogs noch einmal in Unterzahl spielen, doch ihre starke Defensivleistung ließ auch hier nichts anbrennen. Die Partie endete verdient mit einem 4:0-Erfolg für die Hausherren.

Ausblick

Mit der maximalen Punkteausbeute und einer starken Mannschaftsleistung gehen die Mighty Dogs gestärkt in die kommenden Spiele. Am Freitag treffen sie auswärts auf die Peißenberg Miners (Anpfiff 20 Uhr), bevor am Sonntag, den 22.12., das nächste Heimspiel gegen die EA Schongau Mammuts im Icedome stattfindet (Anpfiff 18 Uhr).