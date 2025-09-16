Mighty Dogs: Spiel 2, Sieg 2: Derbysieger!
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel gewonnen und den ewigen Rivalen ESC Haßfurt in einem Derby mit 5:1 besiegt. Vor heimischem Publikum im Icedome zeigten die Schweinfurter eine ansprechende Leistung und waren über weite Strecken die dominierende Mannschaft. Mit den Tryout-Spielern Samuel Keck und Samuel Lassan aus Selb standen auch zwei neue Gesichter im Kader.
Das Spiel begann mit hohem körperlichen Einsatz, wie es sich für ein Derby gehört. Obwohl die Mighty Dogs von Beginn an Druck machten, standen die Torhüter auf beiden Seiten stark. Goalie Benny Roßberg parierte einen gefährlichen Alleingang der Gäste und auch sein Haßfurter Kollege Schmidt machte seine Sache gut, sodass es mit einem torlosen 0:0 in die erste Drittelpause ging.
Im zweiten Drittel belohnte sich der ERV Schweinfurt dann für seinen Aufwand. Georg Pinsack nutzte einen Abpraller von Josef Danas Schuss und netzte zum 1:0 ein. Nach diesem Treffer wurde die Partie hitziger und es gab viele Strafen auf beiden Seiten. Mitten im Chaos gelang den Gästen durch Dominik Chara der Ausgleichstreffer, nachdem ein Puck unglücklich abgefälscht wurde.
Im Schlussabschnitt platzte dann endlich der Knoten. Kevin Heckenberger brachte die Mighty Dogs im Powerplay erneut in Führung. Wenige Minuten später schraubte Ilya Zheltakov mit zwei Treffern binnen drei Minuten den Spielstand auf 4:1 hoch. Sieben Sekunden vor Schluss gelang Nils Melchior in doppelter Unterzahl der Treffer zum 5:1-Endstand ins leere Tor.
Als Nächstes empfangen die Mighty Dogs am Freitag mit dem ERSC Amberg einen alten Bekannten aus der Bayernliga. Das zweite Derby gegen die Haßfurter Hawks findet am kommenden Sonntag auswärts statt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!