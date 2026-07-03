Mighty Dogs starten in die neue Saison – Anpassungen bei Eintrittspreisen und Neuerungen im Icedome

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SCHWEINFURT – Mit dem nahenden Beginn der Eishockey-Saison 2026/2027 kündigen die Mighty Dogs Schweinfurt mehrere Veränderungen rund um Organisation, Stadion und Ticketstruktur an. Neben neuen gestalterischen und technischen Anpassungen im Icedome werden auch die Eintrittspreise angehoben.

Eine der sichtbaren Neuerungen ist die Installation einer neuen Flexbande im Icedome. Zudem sollen in den kommenden Wochen weitere Änderungen auf allen Vereinskanälen sowie im Umfeld der Mannschaft vorgestellt werden.

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Nach drei Jahren stabiler Preisstruktur passen die Mighty Dogs ihre Ticketpreise für die neue Saison an. Begründet wird dies mit gestiegenen Kosten. Bereits in der vergangenen Playoff-Saison waren im Zuge eines Zuschlags höhere Eintrittspreise gültig.

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Für die Saison 2026/2027 gelten künftig unter anderem folgende Preise: Stehplätze kosten im Online-Vorverkauf 11 Euro (Abendkasse 12 Euro), ermäßigt 9 bzw. 10 Euro. Sitzplätze liegen je nach Kategorie zwischen 16 und 18 Euro. Schüler zahlen 6 Euro im Vorverkauf bzw. 7 Euro an der Abendkasse. Für Playoff-Spiele wird ein zusätzlicher Zuschlag erhoben.

Auch bei den Saisonkarten ergeben sich Preisänderungen. Diese liegen künftig je nach Kategorie zwischen 195 Euro für ermäßigte Stehplätze und 370 Euro für Sitzplätze in der ersten Reihe. Eine eigene Schüler-Saisonkarte wird weiterhin nicht angeboten.

Der Vorverkauf für Saisonkarten startet am 2. Juli 2026 im Icedome. Stehplatz-Saisonkarten können zusätzlich auch online erworben werden. Sitzplatzinhaber aus der Vorsaison haben bis Ende Juli ein Vorkaufsrecht auf ihre Plätze, bevor diese in den freien Verkauf gehen.

Die Saisonkarten sind künftig auch digital nutzbar und können im Wallet auf Smartphone-Geräten gespeichert werden. Für Rückfragen steht der Verein per E-Mail zur Verfügung.

Zusätzlich weist der Verein auf das zweite Sommerfest des ERV Schweinfurt am 4. Juli hin, das ab 14 Uhr auf dem Gelände des Rollhockeys stattfindet und mit Bewirtung sowie einer Tombola verbunden ist.