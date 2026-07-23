Mighty Dogs starten mit sechs Testspielen in die Saisonvorbereitung

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs haben ihren Vorbereitungsplan für die Saison 2026/2027 veröffentlicht. Insgesamt stehen sechs Testspiele auf dem Programm, vier davon im heimischen Icedome.

Den Auftakt bildet am 11. September um 20 Uhr das Heimspiel gegen den Nord-Oberligisten TecArt Black Dragons Erfurt. Bereits einen Tag später folgt das Rückspiel in der Erfurter Kartoffelhalle im Rahmen der Saisoneröffnung der Thüringer. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Am 18. September gastieren die Mighty Dogs beim EHC Bayreuth, der zum Favoritenkreis der Landesliga zählt. Es ist zugleich das letzte Auswärtsspiel der Vorbereitung.

Anschließend bestreitet das Team von Sergej Waßmiller und Semjon Bär drei weitere Heimspiele im Icedome. Am 20. September sind die Chemnitz Crashers zu Gast, am 25. September folgt das Duell mit der EG Diez-Limburg. Den Abschluss der Vorbereitung bildet am 27. September das Heimspiel gegen den EHC Bayreuth.

Die Hauptrunde der Bayernliga beginnt am Tag der Deutschen Einheit. Zum Saisonauftakt treten die Mighty Dogs auswärts beim letztjährigen Halbfinalisten HC Landsberg an.