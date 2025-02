Mighty Dogs: Startschuss in die Playoffs

SCHWEINFURT – Das erste Spiel im Playoff-Viertelfinale der Eishockey-Bayernliga führte die Mighty Dogs zum Auswärtsspiel nach Ulm gegen die Devils. Begleitet von rund 250 mitgereisten Fans startete das Team von Trainer Semjon Bär und Tomas Kubalik motiviert in die Partie. Trotz eines engagierten Auftritts musste sich der ERV am Ende mit 2:5 geschlagen geben.

Bereits in der 9. Minute brachte Nils Melchior die Mighty Dogs mit einem präzisen Schuss in den rechten oberen Winkel mit 1:0 in Führung. Die Partie war von Beginn an temporeich und intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussminute des ersten Drittels erhielt Leonardo Ewald eine 5+Spieldauer-Strafe nach einem Check von hinten, sodass der ERV den Mittelabschnitt in Unterzahl beginnen musste.

Trotz der langen Unterzahlphase starteten die Mighty Dogs stark ins zweite Drittel. Dylan Hood wurde nach einem Konter regelwidrig gestoppt und verwandelte den fälligen Penalty souverän zum 2:0 (22. Minute). Doch Ulm fand eine Antwort: Valentin Der verkürzte auf 1:2 (24.), und in der 35. Minute gelang Martin Podesva mit einem platzierten Schuss in den Winkel der Ausgleich. Trotz guter Chancen im Powerplay blieb den Schweinfurtern ein weiterer Treffer verwehrt.

Im Schlussdrittel übernahmen die Devils dann endgültig die Kontrolle. Bereits in der 41. Minute nutzte Valentin Der einen Abpraller zur ersten Ulmer Führung des Abends. Die Mighty Dogs bemühten sich um den Ausgleich, scheiterten jedoch mehrfach am starken Ulmer Torhüter David Heckenberger. In der 51. Minute erhöhte Martin Podesva auf 4:2, bevor Rodrigues mit einem Solo wenige Minuten vor Schluss den 5:2-Endstand besiegelte.

Trotz einer couragierten Leistung und guter Unterzahlarbeit musste sich der ERV letztlich geschlagen geben. Nun gilt es, im zweiten Spiel der Serie auf heimischem Eis eine Reaktion zu zeigen.