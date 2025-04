Mighty Dogs: Tomas Cermak verlängert um ein weiteres Jahr

SCHWEINFURT – Zu Ostern dürfen sich die Fans der Mighty Dogs gleich doppelt freuen. Nachdem am Samstag die Vertragsverlängerung mit Petr Pohl bekannt gegeben wurde, steht nun auch die erste Kontingentstelle für die Bayernliga-Saison 2025/2026 fest: Tomas Cermak bleibt ein Mighty Dog.

Für den 23-jährigen Tschechen wird es die dritte Spielzeit in der Bayernliga und bereits seine vierte Saison in Deutschland. Zur Saison 2023/2024 wechselte der Linksaußen von Salzgitter an den Main und sorgte direkt für Aufsehen – in 26 Ligaspielen erzielte er beeindruckende 97 Scorerpunkte. Die Verpflichtung sorgte damals für viel Vorfreude bei Fans und Verantwortlichen.

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten zeigte Cermak schnell, welches Potenzial in ihm steckt. In seiner ersten Saison für SCHWEINFURT erzielte er in der Hauptrunde 18 Tore und 20 Vorlagen, in der anschließenden Abstiegsrunde legte er mit 31 Punkten in 11 Spielen sogar noch eine Schippe drauf.

Auch in der vergangenen Saison war Cermak erneut ein Schlüsselspieler: Mit 50 Scorerpunkten in nur 23 Hauptrundenspielen war er zweitbester Punktesammler der Mighty Dogs – direkt hinter Petr Pohl – und maßgeblich daran beteiligt, dass das Team die Playoffs erreichte.

Tomas Cermak zur Vertragsverlängerung:

„Wenn ich meine ersten beiden Jahre hier in Schweinfurt vergleiche, war die letzte natürlich viel besser als die vor zwei Jahren. Wir haben es in die Playoffs geschafft, was natürlich unser Ziel war. Ich bin sehr glücklich hier in Schweinfurt und das Team in der Kabine war super! Nicht zu vergessen: wir haben hier in Schweinfurt tolle Fans! Daher ist es mir eine Freude, hier ein weiteres Jahr zu spielen und ich hoffe, dass die kommende Saison mindestens so gut wird wie die, die wir gespielt haben.“

Gerald Zettner über den Verbleib von Cermak:

„Seine Entwicklung ist enorm und dennoch ist noch Luft nach oben, da seine Leistungen hin und wieder größere Schwankungen zeigen. Tomas konstanter auf hohem Niveau zu heben ist daher das erklärte Ziel für die nächste Saison. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er so schon zu den besten Spielern der Liga gehört, sollte alles gesagt sein, warum wir uns sehr freuen, dass er weiterhin ein MD bleibt.“

Mit der Verlängerung von Tomas Cermak haben die Mighty Dogs einen weiteren wichtigen Baustein für die kommende Saison gesetzt. Weitere Personalentscheidungen sollen in den nächsten Wochen folgen.