Mighty Dogs überrollen Amberg – Shutout für Benny Roßberg
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt haben auch das Rückspiel der Vorbereitung gegen den ERSC Amberg souverän mit einem 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) gewonnen. Trotz mehrerer Ausfälle zeigte sich der Schweinfurter Kader, verstärkt durch Tryout-Spieler Damian Hrabcak und Jamie Akers, hungrig und überlegen. Besonders effektiv agierten die Mighty Dogs im Powerplay und erzielten drei Tore in Überzahl.
Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel traten die Schweinfurter, die unter anderem auf Moritz Schlick, Leon Hartl, Kevin Heckenberger, Lucas Kleider und den geehrten Pavel Bares verzichten mussten, mit einem veränderten Kader an. Amberg hingegen startete mit vier vollen Reihen.
Dominanter Start und effektive Überzahl
Die Mighty Dogs zeigten von Beginn an, dass sie auf den fünften Sieg im fünften Vorbereitungsspiel aus waren. Schon in der sechsten Minute bejubelten die mitgereisten Fans die 1:0-Führung, als Josef Dana von der blauen Linie abzog und Petr Pohl den Puck ins Tor abfälschte. Kurz vor der ersten Pause erhöhte Kevin Adam auf 2:0, nachdem Tomas Cermak den Puck im Gestocher vor dem Amberger Schlussmann Lucas Di Berado durchgesetzt hatte.
Im zweiten Drittel setzte sich das Schweinfurter Kräfteverhältnis fort. Nach knapp 30 Sekunden im Powerplay schlug der ERV zum 3:0 zu: Kristers Donins legte die Scheibe hinter die Grundlinie und bekam den Pass zurück, den er ins lange Eck schob. Auch in eigener Unterzahl kreierten die Schweinfurter durch das Duo Cermak/Zheltakov starke Offensivchancen.
Finales Drittel mit Frust und Toren
Im letzten Drittel wurde Amberg erstmals im Powerplay etwas gefährlich, doch Torwart Roßberg hielt seinen Kasten souverän sauber. Die Mighty Dogs nutzten kurz darauf eine weitere Überzahl, um durch Tomas Cermak auf 4:0 zu erhöhen. Der sichtlich frustrierte ERSC leistete sich in der Folgezeit weitere Fouls, darunter eine 5+SD-Strafe für Daniel Rolsing.
Die sich daraus ergebende doppelte Überzahl nutzten die Mighty Dogs beinahe ungestört: Nur fünf Sekunden nach Beginn der doppelten Überzahl bediente Alksnis den im Slot stehenden Cermak, der zum 5:0 einnetzte. Auch beim wunderschön herausgespielten 6:0 Endstand war Cermak beteiligt, der den Pass von Pohl schnell weiter auf Alksnis legte, welcher den Angriff erfolgreich abschloss.
In einem unterhaltsamen Spiel sicherten sich die Mighty Dogs somit den verdienten fünften Sieg im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!