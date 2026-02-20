Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel
SCHWEINFURT – Trotz einer frühen Führung und der frenetisch gefeierten Vertragsverlängerung von Topscorer Tomas Cermak mussten sich die Mighty Dogs am Faschingsdienstag dem TEV Miesbach mit 5:7 geschlagen geben. In einer hochklassigen und offensiven Partie verpassten die Hausherren vor heimischer Kulisse den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale, sodass die Entscheidung in der Serie nun am kommenden Freitag fällt.
Bereits vor dem Spiel sorgte Cermak für Jubel, als er per Videobotschaft seinen Verbleib für zwei weitere Jahre verkündete. Die positive Energie nutzten die Dogs zunächst und gingen durch Tore von Josef Dana, Konstantin Melnikow und Arturs Homjakovs mit einer 3:2-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel erhöhte Melnikow sogar auf 4:2, doch die Gäste aus Oberbayern, bei denen Felix Feuerreiter (insgesamt vier Treffer) und Petr Gulda überragten, nutzten eine Phase der Unordnung eiskalt aus und drehten die Partie innerhalb kurzer Zeit auf 4:6.
Im letzten Abschnitt kämpfte sich Schweinfurt durch Georg Pinsack noch einmal auf 5:6 heran, konnte den Ausgleich trotz Überzahl und eines zusätzlichen Feldspielers am Ende jedoch nicht mehr erzwingen. Sekunden vor Schluss besiegelte Feuerreiter mit einem Empty-Net-Goal den Endstand. Am Freitag um 20 Uhr bietet sich für die Mighty Dogs in Miesbach die nächste Chance, den Sack zuzumachen – dann auch wieder mit dem Rückkehrer Petr Pohl.
