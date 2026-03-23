Mighty Dogs unterliegen Königsbrunn nach intensivem Finalkrimi
SCHWEINFURT – Vor der beeindruckenden Kulisse von über 1.600 Zuschauern lieferten sich die Mighty Dogs im heimischen Icedome am Sonntagabend ein hochklassiges zweites Finalspiel gegen den EHC Königsbrunn. Trotz einer leidenschaftlichen Leistung und zwischenzeitlicher Führung mussten sich die Schweinfurter am Ende knapp mit 3:4 geschlagen geben.
Die Mannschaft um Kapitän Kevin Heckenberger startete deutlich selbstbewusster als noch im ersten Auswärtsspiel. Früh im ersten Drittel brachte Kristers Donins die Hausherren mit einem gezielten Schuss von der blauen Linie in Führung. Zwar glich Königsbrunn durch Lorraine aus, doch die Mighty Dogs blieben spielbestimmend. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Nach einem Rückstand traf Heckenberger zum 2:2, ehe Tomas Cermak nach Vorarbeit von Arturs Homjakovs den Icedome mit dem Treffer zum 3:2 erneut zum Beben brachte. Ein individueller Fehler im Powerplay ermöglichte den Gästen jedoch den erneuten Ausgleich zum 3:3-Pausenstand.
Im Schlussabschnitt bot sich den Schweinfurtern die große Chance zur Vorentscheidung. Tomas Cermak scheiterte jedoch mit einem Penalty am starken Gästekeeper Vajs, und auch eine doppelte Überzahl blieb ungenutzt. Die Entscheidung fiel vier Minuten vor dem Ende, als Marco Sternheimer einen weiteren Fehler in der Schweinfurter Defensive eiskalt zum 3:4-Siegtreffer für den amtierenden Meister nutzte. Ein letzter abgefälschter Schuss der Mighty Dogs strich Sekunden vor dem Abpfiff nur haarscharf am Pfosten vorbei.
Damit führen die Pinguine aus Königsbrunn in der Best-of-Five-Serie nun mit 2:0. Die Mighty Dogs zeigten zwar, dass sie auf Augenhöhe agieren können, wurden jedoch für kleine Unaufmerksamkeiten hart bestraft.
Statistik zum Spiel:
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Tore für Schweinfurt: Donins, Heckenberger, Cermak
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Zuschauer: über 1.600 im Icedome
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Serienstand: 0:2 aus Sicht der Mighty Dogs
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