Mighty Dogs verlängern mit Kapitän Kevin Heckenberger bis 2028

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs können eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Kapitän Kevin Heckenberger hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt dem ERV Schweinfurt bis mindestens 2028 erhalten.

Der 22-Jährige ist ein echtes Eigengewächs des Vereins und spielt seit seiner Kindheit für den ERV Schweinfurt. Trotz seines jungen Alters bringt der Linksschütze bereits sieben Jahre Erfahrung im Senioreneishockey mit. Seine Vielseitigkeit macht ihn für das Trainerduo Semjon Bär und Sergej Waßmiller besonders wertvoll. Heckenberger kommt sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung zum Einsatz und gilt als wichtiger Führungsspieler.

Auch statistisch überzeugte der Kapitän in der vergangenen Saison. Im Schnitt erzielte er nahezu einen Scorerpunkt pro Spiel. In den Playoffs steuerte er in elf Partien weitere sieben Punkte bei.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Dienstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Rose-Himbeere*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Basilikum Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Sportlicher Leiter Gerald Zettner lobt den Mannschaftskapitän in höchsten Tönen: „Der Begriff ‚Mann für alle Fälle‘ passt zu ihm wie kaum zu einem anderen. Egal in welcher Situation – auf Spechti ist immer Verlass. Mit unermüdlichem Einsatz, großem spielerischen Können und seiner Erfahrung ist er ein enorm wichtiger Baustein unserer Mannschaft.“

Zettner hebt zudem die Führungsqualitäten des 22-Jährigen hervor: „Dass er unser Kapitän ist, spricht für sich. Er übernimmt Verantwortung, geht auf und neben dem Eis voran und lebt den Teamgedanken jeden Tag vor. Umso glücklicher sind wir, dass Spechti seinen Weg gemeinsam mit uns weitergeht. Wir freuen uns auf zwei weitere Jahre mit ihm.“

Auch Kevin Heckenberger freut sich über seine Vertragsverlängerung: „Ich kann mich glücklich schätzen, nochmal in Schweinfurt unterschreiben zu dürfen. Es ist wie eine zweite Familie für mich. Wenn wir auf und neben dem Eis den gleichen Zusammenhalt wie letztes Jahr haben, bin ich mir sicher, dass das kommende Jahr mindestens genauso gut wird.“

Der Kapitän bedankte sich zudem bei den Fans für ihre Unterstützung in der vergangenen Saison: „Ihr wart wieder unglaublich. Ganz egal ob Heim- oder Auswärtsspiel – wir konnten uns immer auf euch verlassen. Vielen Dank dafür.“

Mit der Verlängerung von Kevin Heckenberger sichern sich die Mighty Dogs nicht nur einen ihrer Leistungsträger, sondern auch eine der wichtigsten Identifikationsfiguren des Vereins. Die Verantwortlichen kündigen an, dass die Kaderplanung weiter voranschreitet und in den kommenden Wochen weitere Personalentscheidungen folgen werden.