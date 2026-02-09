Mighty Dogs verlieren Overtime-Krimi in Miesbach

MIESBACH / SCHWEINFURT – In einer hochdramatischen zweiten Partie des Playoff-Viertelfinals mussten sich die Mighty Dogs am Sonntagabend dem TEV Miesbach mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung und einer starken Aufholjagd im letzten Drittel glichen die Gastgeber die „Best-of-Five“-Serie damit zum 1:1-Unentschieden aus.

Vor rund 30 mitgereisten Fans startete der ERV Schweinfurt furios und ging durch Powerplay-Tore von Alexander Diel und Kristers Donins früh in Führung. Miesbach schlug jedoch noch im ersten Drittel durch einen Doppelpack von Patrick Asselin zurück und drehte die Partie im zweiten Abschnitt durch ein unglückliches Eigentor der Schweinfurter komplett. Im Schlussdrittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Lukas Krumpe, Steffen Helmle mit seinem Premierentor und Tomas Cermak mit einem sehenswerten Solo glichen die Führung der Hausherren immer wieder aus, sodass es beim Stand von 5:5 erneut in die Overtime ging. Dort markierte Gulda nach fünf Minuten den entscheidenden Treffer für den TEV.

Durch die Niederlage ist bereits sicher, dass am Faschingsdienstag, den 17. Februar um 20:00 Uhr, ein weiteres Heimspiel im Icedome stattfinden wird. Zuvor empfangen die Mighty Dogs die Miesbacher jedoch am kommenden Freitag, den 13. Februar, zur wichtigen dritten Partie in Schweinfurt, bei der auch die Verlosung des Trikotbrustsponsors für die nächste Saison auf dem Programm steht. Tickets und Informationen erhältst du unter www.mightydogs.de

