Mighty Dogs: Verteidiger Collin Freibert verlängert seinen Vertrag

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs können die Vertragsverlängerung eines jungen Verteidigers bekannt geben: Collin Freibert, ein 21-jähriges Talent, hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Bayernliga-Saison für den ERV Schweinfurt auflaufen.

Collin Freibert kam in der vergangenen Saison aus Nürnberg (DNL 2) und absolvierte 29 Partien in der Hauptrunde sowie sechs weitere Spiele in den Playoffs. Besonders in den Playoffs blühte der Verteidiger auf und sammelte in der heißen Phase der Saison seine ersten Scorerpunkte mit zwei Toren und einem Assist.

Sportlicher Leiter Gerald Zettner hofft, dass Collin Freibert daran anknüpft und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht: „Collin ist für jeden Gegenspieler durch seine robuste Art sehr unangenehm. Letzte Saison hatte er während der Hauptsaison noch wenig Eiszeit und hat seine Chance in den Play-Offs durch sehr gute Leistungen genutzt. Er ist noch sehr jung, ehrgeizig und körperlich in top Verfassung. Ziel muss sein, dass er sich weiterentwickelt und unter die ersten sechs Verteidiger spielt. Wir trauen ihm das zu und freuen uns, dass er wieder an Bord ist.“

Für den 1,80 Meter großen und circa 80 Kilogramm schweren Verteidiger geht es somit in seine zweite Saison am Main. Zur Entscheidung bezüglich seiner Vertragsverlängerung teilt er mit: „Ich habe die Entscheidung sehr gerne getroffen, sie ist mir auch nicht schwergefallen. Die vergangene Saison hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das Team und die Fans sind wirklich großartig, und es war immer eine Freude, auf dem Eis zu stehen. Mit meiner ersten Saison bin ich insgesamt zufrieden, vor allem, wenn man den Verlauf zum Ende hin betrachtet. Für die kommende Spielzeit hoffe ich, den nächsten Schritt machen zu können, um die Mannschaft weiterhin bestmöglich zu unterstützen.“

Somit nimmt der Kader der Mighty Dogs weiterhin seine Form an. Die Verantwortlichen können schon bald weitere Vertragsverlängerungen bekannt geben, und auch ein Neuzugang steht bereits fest.