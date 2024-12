Mighty Dogs: Weihnachtliche Stimmung bei 7:1 Kantersieg

SCHWEINFURT – Nach dem 0:1-Auswärtssieg in Peißenberg hatten die Mighty Dogs beim Heimspiel gegen die Mammuts der EA Schongau ein klares Ziel: weitere Punkte sammeln und in der Tabelle aufsteigen. Dieses Vorhaben wurde mit Bravour umgesetzt, denn die Mighty Dogs triumphierten vor einer beeindruckenden Kulisse in ihren weihnachtlichen Ugly-XMAS-Trikots mit einem deutlichen 7:1 und ließen den Mammuts keine Chance im Icedome.

Bereits nach knapp einer Minute brachte Dylan Hood die Schweinfurter mit einem fulminanten Tor in Führung. Mit beeindruckendem Tempo zog er ins Angriffsdrittel und platzierte den Puck präzise unter die Latte. Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an, während Schongau kaum Angriffsakzente setzen konnte. Tomas Cermak erhöhte mit einem flachen Handgelenkschuss auf 2:0, und nur 30 Sekunden später traf Petr Pohl zum 3:0. Schongaus Trainer Ken Latta reagierte mit einer Auszeit, doch die Mighty Dogs blieben weiterhin überlegen.

Im zweiten Drittel knüpfte der ERV an die starke Leistung an. Dylan Hood traf erneut nach weniger als zwei Minuten, gefolgt von Lucas Kleider, der nur 23 Sekunden später auf 5:0 erhöhte. Nach diesem Treffer wurde Schongaus Torhüter Fiedrich ausgewechselt, was die Schweinfurter Offensivkraft jedoch nicht bremste. Leo Ewald setzte den Torreigen mit dem 6:0 fort. Zwar erzielten die Gäste durch Dennis Krutsch ihren Ehrentreffer, doch der ERV behielt die Kontrolle über das Spiel.

Im Schlussabschnitt blieben die Mighty Dogs souverän. Die einzige Strafe der Partie gegen Georg Pinsack überstand das Team problemlos, und Dylan Hood setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 7:1. Kurz vor Ende trafen die Mammuts noch die Latte, doch das änderte nichts am verdienten Sieg der Schweinfurter.

Dank dieses Sieges verzeichnen die Mighty Dogs ein weiteres 6-Punkte-Wochenende und klettern in der Tabelle auf Platz sieben, punktgleich mit dem Fünften. Am kommenden Freitag, den 27. Dezember, empfangen die Mighty Dogs die Devils aus Ulm. Dieses Spiel verspricht eine spannende Herausforderung, da die Devils als starker Gegner gelten. Zudem werden die erstmals gegen Schongau getragenen Sondertrikots versteigert. Bis dahin wünschen die Mighty Dogs allen Fans, Unterstützern und Zuschauern ein frohes Weihnachtsfest und hoffen, nach den Feiertagen viele von ihnen im Icedome wiederzusehen.