Mighty Dogs: Weiterhin eine weiße Weste in der Vorbereitung
BRAUNLAGE – Die Mighty Dogs Schweinfurt haben ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den EC Harzer Falken in Braunlage mit einem verdienten 1:3 (1:0, 2:0, 0:1) gewonnen. Vor einer hervorragenden Kulisse von 661 Zuschauern, darunter gut 40 mitgereiste Fans aus Schweinfurt, überzeugten die Mighty Dogs spielerisch. Kapitän Ilya Zheltakov war mit zwei Toren der erfolgreichste Torschütze. Einziger Wermutstropfen war die mangelnde Chancenverwertung und eine Flut von Spieldauerstrafen im Schlussdrittel, die für die Mighty Dogs die Sperre von Petr Pohl nach sich zieht.
Die Mighty Dogs reisten ohne Sergej Waßmiller, Alex Diel, Leon Hartl und Moritz Schlick an. Leon Pöhlmann stand im Tor und sah seine Mannschaft, die in der Anfangsphase das Spielgeschehen dominierte.
Spielzusammenfassung
1. Drittel: Dominante Führung
Die Schweinfurter waren von Beginn an das tonangebende Team. Nach einer langen Phase ohne zwingende Chancen sorgte Kapitän Ilya Zheltakov in der 15. Spielminute für das verdiente 0:1. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bei der knappen Führung zur Pause.
2. Drittel: Ausbau der Führung
Auch im Mittelabschnitt setzten die Mighty Dogs die Gastgeber unter Druck. Nach einer schönen Kombination über Kevin Heckenberger und Ilya Zheltakov erzielte Alex Asmus in der 28. Minute das 0:2. Kurz vor Ende des Drittels schlug Schweinfurt erneut im Powerplay zu, als Ilya Zheltakov eine Sekunde vor Ablauf der Strafe mit seinem zweiten Treffer auf 0:3 erhöhte.
3. Drittel: Strafenflut und Gegentor
Das Schlussdrittel wurde von einer Welle an Strafen überschattet. In der 45. Minute kam es zu einer unschönen Szene, als Daniel Spartek von den Harzer Falken Ilya Zheltakov mit Fäusten attackierte, auch als dieser bereits am Boden lag. Der Harzer Spieler erhielt daraufhin eine Spieldauerstrafe.
Fünf Minuten vor Spielende nutzte Max Droick den Platz und verkürzte in Unterzahl der Falken, aber unmittelbar nach Ablauf einer Mighty-Dogs-Strafe, auf 1:3.
Zwei Minuten vor Schluss eskalierte die Situation erneut nach einem Foul von Max Droick an Ilya Zheltakov. Die Schiedsrichter sprachen eine zweite Spieldauerstrafe gegen die Falken aus. Petr Pohl protestierte lautstark und erhielt seinerseits eine Spieldauerstrafe wegen unsportlichen Verhaltens.
Am Ergebnis änderte sich nichts mehr; die Mighty Dogs gewannen mit 1:3.
Folgen der Spieldauerstrafen
In der anschließenden Pressekonferenz wurde bekannt, dass Petr Pohl aufgrund seiner Spieldauerstrafe gesperrt sein wird. Bei den beiden mit Spieldauerstrafen belegten Spielern der Harzer Falken muss noch geprüft werden, ob sie am Sonntag spielberechtigt sind, da die Teams unterschiedlichen Landesverbänden angehören.
