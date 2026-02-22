Auto IU

Mighty Dogs ziehen ins Halbfinale der Bayernliga Playoffs ein

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026
Mighty Dogs ziehen ins Halbfinale der Bayernliga Playoffs ein
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Mit einem 7:4-Auswärtssieg im sechsten Spiel der Viertelfinalserie gegen den TEV Miesbach haben die Mighty Dogs Schweinfurt erstmals seit dreizehn Jahren wieder den Einzug in das Halbfinale der Bayernliga perfekt gemacht.

In einer nervenaufreibenden Partie behielt der ERV Schweinfurt die Oberhand und nutzte damit seinen zweiten Matchpuck zum entscheidenden vierten Sieg der Serie.

Deine
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Die Schweinfurter starteten druckvoll und führten durch Treffer von Tomas Cermak und Rückkehrer Petr Pohl schnell mit 2:0, mussten jedoch den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber hinnehmen. Kapitän Kevin Asmus und Anton Bares sorgten in den entscheidenden Phasen für wichtige Tore, bevor Asmus kurz vor Ende mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand zum 7:4 markierte.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Mehr

Damit steht Schweinfurt in der nächsten Runde, während für Miesbach die Sommerpause beginnt.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026

Mehr

Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit

Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit

22. Februar 2026
Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

22. Februar 2026
Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

22. Februar 2026
Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

22. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)