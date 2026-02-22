Mighty Dogs ziehen ins Halbfinale der Bayernliga Playoffs ein
SCHWEINFURT – Mit einem 7:4-Auswärtssieg im sechsten Spiel der Viertelfinalserie gegen den TEV Miesbach haben die Mighty Dogs Schweinfurt erstmals seit dreizehn Jahren wieder den Einzug in das Halbfinale der Bayernliga perfekt gemacht.
In einer nervenaufreibenden Partie behielt der ERV Schweinfurt die Oberhand und nutzte damit seinen zweiten Matchpuck zum entscheidenden vierten Sieg der Serie.
Die Schweinfurter starteten druckvoll und führten durch Treffer von Tomas Cermak und Rückkehrer Petr Pohl schnell mit 2:0, mussten jedoch den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber hinnehmen. Kapitän Kevin Asmus und Anton Bares sorgten in den entscheidenden Phasen für wichtige Tore, bevor Asmus kurz vor Ende mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand zum 7:4 markierte.
Damit steht Schweinfurt in der nächsten Runde, während für Miesbach die Sommerpause beginnt.
