Mighty Dogs: Zweimal geht es für die Unterfranken gegen Teams aus Oberbayern

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs durchlebten ein aufregendes Wochenende, das von Höhen und Tiefen geprägt war. Am Freitag gelang ihnen ein beeindruckender 6:4-Sieg gegen den amtierenden Meister EHC Königsbrunn im heimischen Icedome, was die Hoffnungen auf eine Erfolgsserie entfachte.

Doch am Sonntag mussten sie eine bittere 1:4-Niederlage gegen den ERSC Amberg hinnehmen. In der Tabelle belegt das Team von Headcoach Semjon Bär nun Platz 11, mit Blick auf das fünfte Saisonspiel.

Der Topscorer des Teams, Petr Pohl, erzielte in drei Spielen bereits drei Tore und legte einen Assist vor.

Kommende Herausforderungen

Heimspiel gegen den TSV Peißenberg

Am 25. Oktober treffen die Mighty Dogs um 20:00 Uhr im Schweinfurter Icedome auf den Tabellendritten TSV Peißenberg. Die „Miners“ reisen nach Siegen gegen Dingolfing (4:3) und den ESC Kempten (4:1) mit viel Selbstbewusstsein an. Sie sind bekannt für ihr offensivstarkes Spiel, getragen von Schlüsselspielern wie Ryan Murphy und Dejan Vogl, und werden den Schweinfurtern alles abverlangen.

Auswärtsspiel gegen die EA Schongau

Am 27. Oktober steht das nächste Spiel auf dem Plan. Auswärts bei der EA Schongau müssen die Mighty Dogs um 17:30 Uhr bestehen. Die Schongauer, derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, haben in der aktuellen Saison nur einen Punkt gesammelt, was den Druck auf das Team erhöht. Trotzdem haben sie talentierte Spieler wie Anton Egle, der mit sieben Scorerpunkten eine zentrale Rolle in der Offensivstrategie der Mannschaft spielt.

Personalsorgen der Mighty Dogs

Für das kommende Wochenende müssen die Mighty Dogs jedoch einige Verletzungen verkraften. Sicher fehlen wird Kevin Heckenberger, der sich nach einer Operation für vier bis sechs Wochen aus dem Spielbetrieb zurückziehen muss. Tomas Cermak wird am Freitag ebenfalls nicht spielen, während Pavel Bares aufgrund seines Studiums erst am Sonntag wieder einsatzbereit ist. Auch hinter dem Einsatz von Dylan Hood und Michal Bezouska stehen noch Fragezeichen, da sie angeschlagen bzw. krank sind.

Trotz dieser Herausforderungen erwartet das Team eine kämpferische Partie, da sich angeschlagene „Dogs“ oft als besonders gefährlich erweisen.

Hinweise zum Heimspiel gegen den TSV Peißenberg:

Die Fans dürfen sich auf ein packendes Spiel im Schweinfurter Icedome freuen!