Milchautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Täter hat einen Milchautomaten in der Hauptstraße aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Polizei Schweinfurt bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Der Täter öffnete den 24/7-Milchautomaten auf Höhe der 60er Hausnummern widerrechtlich und entwendete daraus Münzgeld im Wert von rund 350 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.