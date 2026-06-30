Millionen-Förderung für neues Feuerwehrhaus in Waldaschaff
WÜRZBURG/WALDASCHAFF – Die Regierung von Unterfranken unterstützt die Gemeinde Waldaschaff bei einem bedeutenden Infrastrukturprojekt: Für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit 13 Stellplätzen wurde eine staatliche Zuwendung in Höhe von 2.451.800 Euro bewilligt.
Großprojekt zur Stärkung des Brandschutzes
Das Bauvorhaben ist auf Gesamtkosten von 6.166.000 Euro veranschlagt. Mit der Investition reagiert die Gemeinde auf die dringende Notwendigkeit, moderne Bedingungen für den Brandschutz zu schaffen. Neben den 13 Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge umfasst der Neubau unter anderem:
-
Funktionsräume: Schaffung bisher fehlender, notwendiger Räumlichkeiten.
-
Lagerkapazitäten: Erweiterung der dringend benötigten Lagerflächen.
-
Pkw-Stellplätze: Optimierung der Parkmöglichkeiten vor Ort.
Finanzierung
Die staatliche Beihilfe wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer finanziert. Die Bewilligung erfolgt auf Grundlage des vom Bayerischen Landtag beschlossenen Staatshaushalts und wurde im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration erteilt.
Weitere Informationen zu diesem Projekt sowie ergänzende Details stellt die Regierung von Unterfranken auf ihrer Website unter www.regierung.unterfranken.bayern.de bereit.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!