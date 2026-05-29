Millionen-Investition in die Zukunft: Stadt Würzburg rüstet Schulen digital komplett auf
WÜRZBURG – Ein umfassender digitaler Transformationsprozess hat in den vergangenen sechs Jahren die Würzburger Schullandschaft grundlegend verändert. Wie der Fachbereich Schule der Stadt Würzburg mitteilt, wurden seit 2019/2020 knapp 24 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur der Schulen in städtischer Aufwandsträgerschaft investiert. Ein Großteil dieser Summe floss dabei nicht in Tablets oder Laptops, sondern in das oft unsichtbare, aber unverzichtbare technische Fundament der Schulgebäude.
Insgesamt beliefen sich die Investitionen auf 23,8 Millionen Euro. Davon konnten 15,5 Millionen Euro über verschiedene Förderprogramme von Bund und dem Freistaat Bayern abgedeckt werden. Den verbleibenden Millionenbetrag steuerte die Stadt Würzburg aus eigenen Mitteln bei – insbesondere für die interne Vernetzung und die Ertüchtigung der Gebäude.
Das Fundament: Über 9 Millionen Euro allein für Strom und Glasfaser
Die Anschaffung von mobilen Endgeräten wie iPads und Notebooks war bei weitem nicht die größte Herausforderung. Die Bestandsaufnahmen vor Ort zeigten schnell, dass die meisten Schulgebäude grundtechnisch überhaupt nicht darauf ausgelegt waren, hunderte digitale Geräte gleichzeitig mit Strom und ausreichend WLAN zu versorgen.
Das Investitionspaket wurde daher für eine tiefgreifende Sanierung genutzt:
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Stromversorgung: Allein über 9 Millionen Euro mussten aufgewendet werden, um die elektrischen Anlagen in den Schulen zu ertüchtigen.
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Netzwerk & Breitband: Die Gebäude wurden flächendeckend vernetzt und mit modernen Glasfaseranschlüssen ausgestattet.
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Support: Um Lehrkräfte zu entlasten, wurden externe Dienstleister mit der professionellen technischen Betreuung und Wartung der Geräte beauftragt.
Strategie statt Wildwuchs: Der Medienentwicklungsplan
Um sicherzustellen, dass die Gelder nachhaltig und pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden, wurde in enger Abstimmung mit den Schulleitungen ein strategischer Medienentwicklungsplan erarbeitet. Dieser wird fortlaufend an die Praxis angepasst. Er bildet das Fundament dafür, dass digitale Medien gezielt in den Unterricht integriert und die digitalen Kompetenzen von Schülern und Lehrkräften gleichermaßen gestärkt werden.
Auch bei der Software wurde aufgeräumt. Traf der Fachbereich Schule anfangs noch auf eine unüberschaubare Vielzahl an Einzellösungen, wurde nun ein standardisierter, datenschutzkonformer Softwarepool geschaffen. Zudem engagiert sich Würzburg im bundesweiten Verbundprojekt „Poet“, das die Verbreitung frei zugänglicher, digitaler Lehr- und Lernmaterialien (Open Educational Resources) fördert und wissenschaftlich von den Universitäten Bochum und Dortmund begleitet wird.
Neuerungen ab 2027: Vereinfachte Förderung durch vier Säulen
Die bisherige, oft bürokratische Vielfalt an einzelnen Förderprogrammen wird ab dem Jahr 2027 der Vergangenheit angehören. Der Freistaat Bayern stellt das System auf einen schlankeren Vier-Säulen-Zuschuss um, was die Beantragung für die Kommunen deutlich vereinfachen soll.
Die Förderung konzentriert sich künftig strukturiert auf vier Kernbereiche:
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Gebäude-Digitalinfrastruktur
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Mobile Endgeräte
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Digitale Bildungsmedien und KI-Anwendungen
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Technische Administration, Wartung und Pflege
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