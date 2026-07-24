Millionenprojekt am Kessler Field geplant: Neues Sport- und Freizeitzentrum soll Schweinfurt bereichern

SCHWEINFURT – Eine Gruppe Schweinfurter Unternehmer plant am Kessler Field ein neues Sport- und Freizeitzentrum. Auf einer rund 6.000 Quadratmeter großen Fläche soll mit einer privaten Investition im mittleren einstelligen Millionenbereich ein modernes Angebot mit Indoor-Padel-Anlage, weiteren Freizeitmöglichkeiten und Gastronomie entstehen.

Das geplante Zentrum soll sowohl Vereine als auch Freizeitsportler, Familien und Besucher aus der gesamten Region ansprechen. Vorgesehen ist das Grundstück nördlich des next level. therapie- und trainingszentrums sowie der DDC Factory. Bereits der Bebauungsplan aus dem Jahr 1988 sieht an dieser Stelle eine rund 3.000 Quadratmeter große Mehrzweckhalle vor.

Die Initiatoren möchten diese Idee weiterentwickeln und dem südlichen Kesslerfeld einen neuen Impuls geben. Zu den Projektentwicklern gehören die next level.ttz GmbH mit Oliver Schulte und Christian Hasler sowie Luca Dahms, Geschäftsführer der Franken Zero GmbH. Unterstützt werden soll das Vorhaben durch weitere Unternehmer und Investoren aus der Region.

Auch das Schweinfurter Bauunternehmen Glöckle ist als Partner beteiligt. Nach Angaben der Initiatoren soll das Projekt vollständig regional umgesetzt werden – von Unternehmern aus Schweinfurt, mit Investoren aus der Region und einem Schweinfurter Bauunternehmen.

Ein zentraler Bestandteil der Planungen ist eine Indoor-Padel-Anlage mit mehreren Spielfeldern. Diese soll das bereits entstehende Outdoor-Angebot am next level. zu einem ganzjährigen Sportangebot erweitern.

Darüber hinaus sind weitere Angebote wie eine Indoor-Golfanlage, Kurs- und Trainingsräume, ein Entspannungsbereich mit Außensaunen und Kältebecken, ein Gastronomiebereich mit Außenfläche sowie zusätzliche Freizeitmöglichkeiten wie ein Beachvolleyballfeld, ein Outdoor-Trainingsparcours und ein Grillplatz vorgesehen.

Ziel ist ein generationsübergreifender Treffpunkt für Menschen, die Sport treiben, sich bewegen oder ihre Freizeit in einem aktiven Umfeld verbringen möchten. Das Zentrum soll sowohl Sportlern als auch Zuschauern und Gästen Aufenthaltsqualität bieten.

Für den Standort Kessler Field sehen die Initiatoren besondere Voraussetzungen. Bereits heute befinden sich dort zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen wie das Sachs-Stadion, Fußball- und Leichtathletikanlagen, Tennisplätze, das Eisstadion, der Soccerdome, Rollhockeyanlagen und Schützenvereine. Gemeinsam mit der DDC Factory und dem next level. therapie- und trainingszentrum könnten dadurch weitere Verbindungen zwischen Sport, Training, Gesundheit und Regeneration entstehen.

Das Projekt soll nach Angaben der Initiatoren die bestehende Sportlandschaft ergänzen, Vereine unterstützen, zusätzliche Trainingsmöglichkeiten schaffen und Besucher aus der Region nach Schweinfurt bringen. Zudem könnten wirtschaftliche Impulse entstehen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Erste Gespräche mit der Stadtverwaltung Schweinfurt haben bereits stattgefunden. Da sich das Grundstück im Eigentum der Stadt befindet, ist eine Umsetzung nur gemeinsam mit den kommunalen Entscheidungsträgern möglich. Die Initiatoren sehen in einer möglichen Veräußerung des Grundstücks auch eine Chance für zusätzliche Einnahmen im städtischen Haushalt.

Oliver Schulte, Christian Hasler und Luca Dahms betonen, mit dem Projekt einen Ort schaffen zu wollen, an dem Sport, Gesundheit, Freizeit und Begegnung zusammenkommen. Auch Carolin Glöckle vom Bauunternehmen Glöckle sieht darin eine Möglichkeit, die Entwicklung des Sportstandorts Schweinfurt weiter voranzutreiben.

Die Initiatoren verstehen das Vorhaben als langfristiges Engagement für den Standort Schweinfurt. Mit einer Kombination aus Sportangeboten, Trainingsmöglichkeiten, Freizeitbereichen, Gastronomie und Außenflächen soll ein Zentrum entstehen, das über die Region hinaus Bedeutung erlangen kann.